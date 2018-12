Maltempo Siena | il Prefetto approva aggiornamento piano neve

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il presidio degli svincoli ricadenti nelle principali arterie da parte delle forze di polizia in caso di eventi eccezionali e l’delle aree di stoccaggio dei mezzi pesanti sono le novita’ presenti nelper la stagione invernale 2018/2019 relativo al raccordo autostradale– Firenze, alla Tangenziale Ovest di, al raccordo– Bettolle, alla SS223– Grosseto e al tratto autostradale della A/1 che attraversa la provincia Senese.Ile’ statoto daldiArmando Gradone, su proposta del Comitato operativo per la viabilita’ (Cov). Il nuovotiene conto delle risultanze emerse in occasione degli incontri che si sono tenuti presso la prefettura ditra i referenti di Viabilita’ Italia, Anas, Autostrade per l’Italia, Rfi e i membri del Comitato operativo ...