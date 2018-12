Foligno | per i suoi venti anni la Hi-Tech Solutions guarda al mercato asiatico

Foligno - il Comune annulla l'omaggio al Candiotti per Piazzolla - Mariani : "Due pesi e due misure" : "Niente più Capodanno a palazzo Candiotti e niente più eventi". A parlare è una lapidaria Cristiana Mariani che, dopo aver dovuto scombinare all'ultimo minuto i piani dell'evento dedicato al Natale, ...

'Esperienze di governo locale' - a Foligno il M5s s'incontra in vista delle amministrative : ... questo il titolo, "mira ad individuare esigenze concrete, specifiche " sottolineano i grillini - per elevare il grado di godibilità della vita cittadina, per un contatto sano con la politica e i ...

Foligno - lo sguardo del Soroptimist sul Ghana. Fino : "Raccolta fondi per donne e bambini" : "In occasione di quest'importante ricorrenza " commenta Mariella Fino presidente Soroptimist Valle Umbra -, ossia i 70 anni della Dichiarazione dei diritti umani, i club di tutto il mondo ...

Esercitazione a Foligno : costruito un ospedale da campo per le emergenze : “In questi giorni a Foligno, qualora ce ne fosse stato bisogno, abbiamo avuto conferma della preziosa capacità di organizzazione e

Un bel regalo di Natale per Foligno : finiti i lavori all'Oratorio della Nunziatella : Quest'anno Babbo Natale passerà in anticipo a Foligno. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione all'Oratorio della Nunziatella, scrigno di assoluta bellezza all'interno del cuore cittadino. ...

Foligno - l'appello della mamma ai ladri dei tutori del figlio disabile : "Restituiteli - gli servono per camminare" : Francesca Silvestrini sulla pagina Facebook "Segnalazioni Foligno" ha chiesto aiuto per recuperare gli impianti a gamba intera del suo bimbo di due anni, rubati dalla sua auto

Foligno - per fuggire travolgono poliziotto : Foligno La Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno ha denunciato, in stato di libertà, per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ricettazione, rifiuto di fornire le proprie generalità, ...

Foligno - SEQUESTRATI 78.000 PRODOTTI PERICOLOSI : FOLIGNO Con l'approssimarsi delle festività natalizie e nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica, il Comando Provinciale di Perugia ha intensificato i controlli in materia di sicurezza dei ...

Campionati di danza - l'addio a Foligno delude gli albergatori : "Persi 600mila euro" : Insomma, la scelta del Comune non sarà indolore per il mondo alberghiero ed extra alberghiero, in considerazione del movimento di atleti, addetti ai lavori e spettatori che un evento nazionale di tre ...

Foligno : successo per la quinta edizione de 'L'Umbria in un Bicchiere' : Il tutto " aggiunge il fiduciario della condotta Valle Umbra " proponendo anche cibi tipici tradizionali del territorio, cultura, storia e scienza. "Il successo di quest'anno decreta l'autorevolezza ...

Terremoto Perugia : scossa avvertita a Foligno - Montefalco - Trevi - Spoleto e Assisi [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Il mostro di Foligno : "Non vi chiedo di perdonarmi - ma da un evento tragico si può trarre qualcosa di positivo" : "Oggi, sono una persona molto diversa, che non si riconosce in quella descritta dai mass-media, che bisogna riconoscere svolgono il loro preziosissimo lavoro ma che, non avendo avuto contatti diretti con me, anche per una mia scelta che fino ad oggi ho voluto fare per rispetto di tutti, hanno proiettato sempre la stessa immagine cristallizzata di me". È un passaggio della lettera all'Unione Sarda di Luigi Chiatti, colui che si ...

Foligno - è lutto per la scomparsa di don Giuliano Pastori : Si è spento nella mattinata di domenica a 81 anni don Giuliano Pastori, parroco della Diocesi di Foligno. Per molti anni titolare della parrocchia di SS Maria Assunta di Scopoli, don Giuliano era nato ...