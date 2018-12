Disdetta Altroconsumo | modulo recesso abbonamento via telefono e online | mail e PEC | come

correttainformazione

: @Altroconsumo Buongiorno, sono giorni che cerco di avere conferme sulla mia richiesta di disdetta del servizio. Ier… - Paolo_Luccini : @Altroconsumo Buongiorno, sono giorni che cerco di avere conferme sulla mia richiesta di disdetta del servizio. Ier… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) I servizi disono di estrema utilità, ma può capitare che per le ragioni più diverse un abbonato decida di recedere dall’sottoscritto. In questo articolo vedremodisdire l’sia telefonicamente, chee via ee PEC (posta certificata).dell’viaIn generale, la procedura didell’ad Altronconsumo è estremamente immediata e veloce, per cui vi basterà seguire le indicazioni fornite nel corso dell’articolo e nell’arco di un brevissimo lasso di tempo riceverete notifica dell’avvenutaRicordiamo infatti che l’è protetto dalla “garanzia di nessun vincolo”, una garanzia che permette appunto di recedere in qualsiasi momento, senza vincoli o penali da versare, in continuità con i principi di ...