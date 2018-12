2018 anno nero per i giornalisti | 80 morti in tutto il mondo Il rapporto di Rsf

2018 da record : un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook - Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] : Numeri da record per i motori di ricerca e per i social network nell’arco del 2018: a corredo dell’articolo un’infografica che mostra le classifiche delle parole chiave e dei contenuti più cercati su Google, i trend e i post più dibattuti su Facebook, Instagram e Twitter nell’arco di questi 12 mesi. L'articolo 2018 da record: un anno di ricerche su Google e i trend su Facebook, Instagram e Twitter [INFOGRAFICA] sembra ...

Capodanno a Verona con Anastasio in Piazza Bra : tutti i dettagli sull’evento con il vincitore di X Factor 2018 : Capodanno a Verona con Anastasio: il giovane rapper di X Factor 2018, vincitore dell'edizione dello show appena conclusa, festeggerà il nuovo anno in Piazza Bra. Sono stati annunciati gli ospiti della notte di San Silvestro in Piazza a Verona, all'ombra dell'Arena. Nella notte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019 ci sarà la musica di RTL 102.5 e alcuni concerti, tra i quali quello del rapper Anastasio, il concorrente più apprezzato ...

Eurogamer Awards 2018 : votate il miglior gioco mobile/portatile dell'anno : Ormai Nintendo ha sdoganato il concetto di console ibrida, comportando un problema nel definite la categoria di "gioco portatile"Fortunatamente però i giochi mobile sono ormai diffusi orizzontalmente anche tra i videogiocatori più hardcore. Ecco perché abbiamo deciso di unire assieme giochi mobile e portatili in un'unica categoria degli Eurogamer Awards 2018.Cosa aspettate? Correte a votare il vostro miglior gioco mobile/portatile del 2018 ...

Reporter senza frontiere : 2018 anno nero per la stampa. 80 giornalisti uccisi : Il 2018 è stato un anno nero per i giornalisti: ne sono stati uccisi 80 in giro per il mondo, segnando un aumento dopo tre anni di calo. E' quanto emerge dal bilancio annuale di Reporters sans frontie'res, Rsf,. L'anno scorso hanno perso la vita 65 giornalisti, uccisi per aver ...

Lavoro : Storie di Donne edizione 2018 - Annalisa Monfreda 'Donna dell'anno' : Roma, 17 dic. (Labitalia) - Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, è la 'Donna dell'anno[...]

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner fanno volare l’Italia : Non ci si poteva attendere inizio migliore. Prime due tappe di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboard parallelo e subito due vittorie per l’Italia che si è esaltata sulle nevi di casa. Nella specialità olimpica del PGS, dove gli azzurri negli ultimi anni avevano fatto un po’ di fatica rispetto al PSL, tra Carezza e Cortina d’Ampezzo sono arrivati i trionfi di Roland Fischnaller e Nadya Ochner. Il veterano della ...

Ursula Bennardo e l'amore per Sossio Aruta : "Confusa ma felice - 2018 anno particolare" (foto) : Che il 2018 per Ursula Bennardo sia stato un anno particolarmente movimentato è fuori dubbio. Il suo attuale fidanzato Sossio Aruta, da quando è entrato nella sua vita, ha sconvolto completamente i piani della donna in un tira e molla che ha appassionato milioni di telespettatori fra Uomini e Donne e la loro recente partecipazione alla prima edizione di Temptation Island VIP condotto da Simona Ventura.Le cose parevano precipitare verso la ...

Olio d’oliva : il 2018 è stato un anno da dimenticare : “Se il 2014 è stato definito ‘annus horribilis’ per la produzione dell’Olio d’oliva italiano, il 2018 rischia di essere considerato ‘terribilis’ per l’intero settore”. Ad affermarlo è Anna Cane, presidente del gruppo Olio d’oliva di Assitol, l’associazione italiana dell’industria olearia, sulla base delle prime stime sulla campagna olearia, ormai in fase avanzata. Secondo i ...

Nel 2018 le banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili : Nel 2018 le banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili

Eurogamer Awards 2018 : votate il miglior gioco italiano dell'anno : Il 2017 ci aveva abituati molto bene, forse è per questo che a vedere la lista dei giochi italiani usciti quest'anno si resta un po' delusi.Per fortuna però che l'anno appena trascorso ci ha comunque lasciato qualche interessante perla italiana, ma ora la palla passa a voi!Cosa aspettate? Correte a votare il vostro miglior gioco italiano del 2018 cliccando su questo link!Read more…

Eurogamer Awards 2018 : votate il miglior gioco indie dell'anno : Ognuno ha la propria definizione di indie e proprio per questo motivo all'interno di questa categoria degli Eurogamer Awards 2018 abbiamo voluto inserire tutti i giochi sviluppati con budget molto limitati, anche se alle spalle ci sono nomi come Electronic Arts.Starà a voi lettori decidere quale di questi giochi rientri nella categoria degli indie e meriti il premio di miglior gioco indipendente dell'anno: c'è l'imbarazzo della scelta!Cosa ...