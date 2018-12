Torna per il quarto anno consecutivo a Roma “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus” al Teatro San Genesio.

aldiladelcinema

: ASCOLTATE! ”Vogliamo il permesso di soggiorno SUBITO, ADESSO e ORA!“ ”E CASA per tutti!”. Capito? Lo PRETENDONO, ce… - matteosalvinimi : ASCOLTATE! ”Vogliamo il permesso di soggiorno SUBITO, ADESSO e ORA!“ ”E CASA per tutti!”. Capito? Lo PRETENDONO, ce… - juventusfc : Due giorni di riposo per i bianconeri. Si torna a lavorare martedì. #ForzaJuve ???? - acmilan : Here’s the 23-man squad list for the away clash ?? Bologna: The captain, Romagnoli, is back ???? Torna Romagnoli: il c… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Dopo il grande successo ottenuto dal 2015,per ill’evento per grandi e piccini “CapodperTeatrale “I Ridikulus”.L’appuntamento, fissato per il 31 dicembre, si terrà presso il Teatro San Genesio die prevede lo spettacolo teatrale “Babbo Natale Superstar” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori sarpresenti anche Massimo De Giorgio, Simone Giaccaglia e Valentina Piraino.I bambini insieme ai loro genitori ridercon la magia del teatro e aspetteril 2019 assieme agli attori con spettacolo, balli, giochi, divertimento, pandoro, panettone e spumante per tutti.Lo spettacolo, che inizierà alle 22.00 (ma che prevede una replica straordinaria anche alle 19.00), racconta la magica storia di Babbo Natale che vive felice e spensierato nella sua casa al Polo Nord, in ...