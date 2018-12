Salvini | mi auguro cge la partita sulla manovra sia chiusa

Salvini litiga con il Procuratore di Torino : "Gli auguro un futuro da pensionato" : Armando Spataro aveva bacchettato il ministro per un tweet a blitz in corso che a suo dire poteva compromettere le indagini...

Quota 100 : Salvini : 'Entrerà in vigore a inizio 2019 - mi auguro da febbraio' : Il Vicepremier, Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini si è recentemente sbilanciato parecchio sulla partenza di Quota 100, la riforma pensionistica attesa da migliaia di italiani. Nonostante le affermazioni di altri membri del Governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte di far partire le due riforme principali, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni appunto non prima del mese di aprile, Salvini ieri ha spiazzato tutti ...

Salvini : «Lo spread a 600 o a 700? Mi auguro di no. Non faremo la fine della Grecia» : Ripeto, se devono giudicare la nostra idea di Italia e di economia lo spread scende perché se io devo fare un prestito a qualcuno e questo qualcuno ha un'idea di come far crescere il valore della sua ...