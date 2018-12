Paolo Del Debbio potrebbe ritornare nella prima serata di Rete 4

I Retroscena di Blogo : Paolo Del Debbio torna nel prime time di Rete 4? : Ci siamo occupati solo poche ore fa della notizia del ritorno su Rai2 di Simona Ventura dalla porta principale alla conduzione di X Factor 2019 con tanto di rivincita personale, che di altra rivincita ci dobbiamo occupare adesso. Secondo le informazioni in nostro possesso pare che ad inizio 2019 torni in onda nella prima serata di Rete 4 un vecchio inquilino di questa fascia oraria, che fu defenestrato da questo slot per far posto al ...

Tiro a volo - Paolo Cavarzan si aggiudica la vittoria del circuito invernale 2018 del Concaverde : Dopo averla sfiorata l’anno scorso, stavolta l’atleta trevigiano si aggiudica la vittoria del circuito invernale 2019 del Concaverde Chi la dura la vince. È stato il pluridecorato Paolo Cavarzan a mettersi meritatamente in tasca i biglietti con destinazione Doha, messi in palio anche quest’anno dal Trap Concaverde per il vincitore del circuito invernale, insieme all’iscrizione al Qatar Shotgun Open 2019, una delle più prestigiose ...

Paolo Bonolis - festa a tema unicorni per gli 11 anni della figlia Adele : In occasione del compleanno della figlia Adele, Paolo Bonolis si è scatenato: il popolare conduttore romano ha deciso di organizzarle una festa a tema unicorni, vestendo le bambine come i famosi animali fantastici.Il risultato potete vederlo qui sotto, con la madre della bambina, Sonia Bruganelli, che non ha perso occasione per immortalare il divertente momento e piazzarlo sul social network Instagram, incassando anche in questo caso ...

Oroscopo oggi Paolo Fox : le previsioni del giorno 16 dicembre : Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di oggi, domenica 16 dicembre 2018 Non mancherà neanche oggi l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutta la settimana, con la classifica dei 12 segni zodiacali, che il re delle stelle di Rai2 svelerà, come da tradizione, più tardi in quel di Mezzogiorno in Famiglia con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. E, in attesa di sapere come sarà la ...

#QCC – Quelli che il calcio – Dodicesima puntata del 16/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio resiste al calcio spezzatino ormai imposto per la Serie A e ritorna, da questo pomeriggio alle 13:50, con la Dodicesima puntata della ventiseiesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, anche quest’anno, vedrà al proprio timone il trio composto da Mia Ceran e Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Quelli CHE IL calcio | Il cast Oltre allo spettacolo, lo spazio più importante ...

Paolo Marzotto parla di Gemma Galgani : "Sono deluso da una donna che non sa esattamente ciò che vuole" : Le avventure di Gemma Galgani a Uomini e Donne offrono molto spesso delle vicende con continui colpi di scena, l'ultimo in ordine di tempo riguarda la movimentata frequentazione intrapresa con Paolo Marzotto dopo la breve relazione avuta con Rocco Fredella e terminata (per ora) in malomodo.Gemma e Paolo fino a qualche tempo fa parevano non avere molti problemi, lui si era appassionato ai pregi della dama mentre lei si lasciava andare a ...

Oroscopo Paolo Fox di domani : previsioni del 16 dicembre : Oroscopo domani Paolo Fox, segni di Fuoco: previsioni 16 dicembre L’Oroscopo domani di Paolo Fox, 16 dicembre: le previsioni dei segni di Fuoco. Ariete: sarà un weekend di grande interesse che concluderà una settimana non facile dal punto di vista lavorativo. L’amore non deve essere sottovalutato. Leone: sono fortissimi e domani vivranno una giornata protetta sotto tutti i punti di vista. Il passato è ormai alle spalle: di fronte ...

La prova del cuoco : Anche Arianna Ciampoli e Paolo Belli nella giuria della quindicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 17 dicembre parte la quindicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in anteprima i nomi dei ...

Antonio Megalizzi - il pensiero di Paolo Liguori : "Commosso dalla sua idea precisa e concreta dell'Europa" : A "Stasera Italia" parole di grande affetto da parte del direttore di Tgcom24 per il giornalista morto a Strasburgo.

Paolo Fox - oroscopo di oggi : previsioni del 15 dicembre 2018 : oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 15 dicembre: le previsioni del giorno Terzo fine settimana di dicembre quello di oggi e domani, sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018, in compagnia dell’oroscopo del giorno di Paolo Fox: il re delle stelle, lo ricordiamo, il sabato non appare in tv, ma domani sarà nuovamente a Mezzogiorno in Famiglia con la classifica della settimana prossima. Dunque sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni ...

Paolo Scaroni - il presidente del Milan derubato della valigetta con diecimila euro in pieno centro a Milano : Giovedì 13 dicembre 2018 passerà alla storia del Milan come una delle giornate più nere dei rossoneri : una versione appena un po' meno drammatica di quel giorno del '90 nella ' Fatal Verona'. Non ...

Paolo Fox - oroscopo del domani : previsioni 15 dicembre : oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: previsioni di domani, 15 dicembre L’oroscopo domani di Paolo Fox, previsioni 15 dicembre 2018. Ariete: gennario sarà un mese davvero molto importante, quindi non devono in alcun modo avvilirsi. domani avranno un’occasione in più e qualche soddisfazione arriverà portando un carico di allegria. Il consiglio, comunque, è quello di non sottovalutare l’amore. Toro: il mese di dicembre non è facile ...

Separati in casa : il cristianesimo globalista–egalitario di Bergoglio e quello sovranista–identitario della Lega - nostalgico di Giovanni Paolo II : Separati in casa, sotto il cielo di Roma. I due cristianesimi, globalista - egalitario di Francesco e sovranista - identitario della Lega, non si erano trovati mai così vicini e così lontani come l'8 dicembre 2018: il giorno in cui "l'interesse nazionale" dell'Italia e della Chiesa si separarono pubblicamente, platealmente in due distinte "annunciazioni". Alternati e alternativi, nel raggio e assaggio di ottocento metri appena, ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani delude Paolo Marzotto : 'cerco seriamente una compagna' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani immersa nei pensieri: trascorrerà le festività con Rocco Fredella?