Lucano è pronto a candidarsi | E con me Strada e Oliverio

ilgiornale

: ' La relazione del Tribunale dei Riesame di cui abbiamo già parlato in altri due articoli, evidenzia anche quanto l… - GBussacchetti : ' La relazione del Tribunale dei Riesame di cui abbiamo già parlato in altri due articoli, evidenzia anche quanto l… - peppiniellopz : RT @Rosy87234986: @LaVeritaWeb Vista l'aria che tira dal Tribunale, Lucano, non potendo più gestire denaro pubblico, è pronto a gestire una… - Rosy87234986 : @LaVeritaWeb Vista l'aria che tira dal Tribunale, Lucano, non potendo più gestire denaro pubblico, è pronto a gesti… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) 'Ho una idealità politica che crede che la società divisa in classi sociali sia sbagliata, che l'uguaglianza sia fondamentale per l'ideale politico in quanto in sua assenza non c'è rispetto dei ...