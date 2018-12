Le bombe di mercato | Balotelli torna in Italia | le mosse di Cagliari | Genoa | Parma | Spal

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il calciosta per entrare nel vivo, si avvicinano 20 giorni che preannunciano grande spettacolo ed in grado di cambiare le squadre del massimo campionatono, oggi giornata molto importante. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus ha incontrato Raiola, si è parlato del rinnovo di Kean ma non solo, si è accennato anche l’argomento relativo al futuro di de Ligt e Pogba. Ilalla ricerca di un centrocampista, il primo obiettivo è Soriano, chiesto anche Birsa al Chievo, l’intenzione del club sardo è quello di chiudere per il doppio colpo in grado di aumentare tantissimo la qualità del centrocampo. Importante mossa della Samp che ha rinnovato il contratto di Quagliarella, niente Milan dunque. Caceres pronto a lasciare la Lazio, due le squadre interessate:. Ilalla ricerca di un terzino, importante tentativo per Antonio ...