I remake di Final Fantasy 7 e Resident Evil 2 sono 2 dei titoli più attesi dai lettori

Nomura rassicura i fan : lo sviluppo di Final Fantasy 7 remake sta procedendo bene : In occasione di un'intervista con Famutsu, Nomura ha rassicura to tutti gli appassionati della fortunata saga Square Enix che lo sviluppo dell'atteso Remake del settimo capitolo sta procedendo bene , riporta Siliconera.Come possiamo vedere infatti, quando Famitsu ha chiesto a Nomura se aveva qualcosa da dire, egli ha dichiarato: "C'è stata della disinformazione sul Remake di Final Fantasy 7 in alcune parti della rete, quindi ho voluto ritoccare un ...

Final Fantasy VII remake : Tetsuya Nomura non esclude una compilation contenente gli spin-off : Come riporta Siliconera, durante un evento dedicato a The World Ends With You: Final Remix in Giappone, Tetsuya Nomura ha fatto parte di un Q & A in cui ha citato alcune idee per il Remake di Final Fantasy VII. Famitsu ha fornito un riepilogo dell'evento.Ecco una domanda particolare di un fan:"Quando potremo giocare nuovamente a Before Crisis: Final Fantasy VII?"Read more…