Fiera Milano | quotazioni in picchiata a Piazza Affari

Fiera Milano - stipulato atto fusione di Ipack-Ima : Fiera Milano ha depositato, presso il competente Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, l'atto di fusione per incorporazione in Fiera Milano S.p.A. della società interamente posseduta Ipack-...

Tempo di libri - la Fiera dell’editoria di Milano tornerà nel 2020 : Che il progetto non fosse mai decollato del tutto era una constatazione piuttosto condivisa nel mondo editoriale italiano: Tempo di libri, la fiera organizzata dall’Associazione italiana editori e nata nel 2017 da uno scisma rispetto allo storico Salone del libro di Torino, aveva da subito mostrato le sue criticità. La seconda edizione di quest’anno era andata meglio, complice il cambio di location e date (dalla fiera di Rho in ...

Successo delle produzioni iblee alla Fiera di Milano : Hanno riscosso grande Successo le produzioni lattiero casearie iblee in mostra ad Artigianato in Fiera a Milano. Nei prossimi giorni mercato a Ragusa

Artigianato in Fiera a Milano - successo degli espositori iblei. Il 14 dicembre a Ragusa la mostra mercato : Redazione Grande successo a Milano per 8 aziende iblee ad Artigianato in Fiera. Gli espositori: 'Tutti i prodotti della nostra tradizione apprezzatissimi. Una grande occasione per aprire nuovi canali ...

Milano - inaugurato l'Artigiano in Fiera 2018 : 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi del mondo : Artigiano in fiera è un'occasione imperdibile per poter acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, autentici, originali, di primissima qualità, introvabili ...

Ponte Immacolata a Milano : torna la Fiera degli Obei e aprono i mercatini di Natale : Il Ponte dell'Immacolata a Milano offre diverse opportunità di svago rispetto ad altre città, dovuto alla concomitanza con la festa di Sant'Ambrogio. Il santo patrono viene celebrato il 7 dicembre con la consueta e immancabile fiera degli Obei Obei al Castello Sforzesco. Le bancarelle in centro saranno allestite dal 6 al 9 dicembre, con apertura dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Ben 400 espositori proporranno oggetti di vario tipo, tra cui non ...

Fiere : da domani al via a Milano 'Artigiano in Fiera' : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Prende il via domani la 23esima edizione di Artigiano in Fiera. A FieraMilano di Rho-Pero, alle porte di Milano, per nove giorni, torna la manifestazione che conta oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi su una superficie esp

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per oltre 125 mln euro al 2021 (2) : (AdnKronos) - Fino ad oggi Fondazione Fiera Milano ha investito e programmato oltre 87 milioni di euro per la competitività e la sostenibilità delle strutture fieristico/congressuali di Fiera Milano. Circa 8 milioni sono destinati alle tecnologie digitali, quasi 30 milioni all’ecosostenibilità e al

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per oltre 125 mln euro al 2021 : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, riunitosi sotto la guida del presidente Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il piano industriale 2019-2021, che chiude il mandato triennale degli attuali amministratori. Il nuovo assetto di governance di Fondazione Fier

A Piazza Affari corre Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,51% sui valori precedenti. Lo ...

A Milano la nove giorni di 'Artigiano in Fiera' : Milano, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Sabato 1 dicembre prenderà il via a Milano la ventitreesima edizione di 'Artigiano in fiera': oltre 3.000 stand espositivi, 150.000 tipologie di prodotti provenienti da oltre 100 Paesi, rappresentati su una superficie espositiva di 340.000 metri quadrati. E, i

G come Giocare - a Milano per Natale arriva la Fiera del gioco : Milano, 21 nov., askanews, - Una festa dedicata al gioco in tutte le sue forme e per tutta la famiglia; il parco giochi dei desideri per tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi. È 'G come ...