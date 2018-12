È vero | la nostra è una piccola azienda in difficoltà che fatica a pagare i

Possiamo davvero usare lo smartphone per “leggere” la nostra salute mentale? : (Foto via Pixabay) Si chiama Mindstrong, è un’app, e sta facendo un gran parlare di sé. In buona parte perché tra i suoi ideatori figura Tom Insel, psichiatra a capo del National Institute of Mental Health per 13 anni, successivamente inglobato in Verily di Alphabet (ex Google Life Science). Non esattamente un signor nessuno ecco. Insel e i colleghi dietro a Mindstrong sono convinti che la loro app potrebbe rivoluzionare il trattamento ...