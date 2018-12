Colin Kroll | cofondatore di Vine | è morto a 34 anni Sconosciute le cause

huffingtonpost

: Trovato moro il fondatore di Vine Colin Kroll aveva 34 anni, overdose da stupefacenti - DigiTalkPR : Trovato moro il fondatore di Vine Colin Kroll aveva 34 anni, overdose da stupefacenti - DonnaGlamour : Scandalo a Manhattan: Colin Kroll è stato trovato morto - 1italiano1 : Trovato moro il fondatore di Vine. Colin Kroll aveva 34 anni, overdose da stupefacenti | #ANSA -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Ildie della app di giochi HQ Triviaè stato trovatoieri nel suo appartamento a New York. Aveva 34. La polizia ha detto alla Nbc che il decesso è probabilmente dovuto a un overdose di droga.aveva cofondato il servizio di video, acquisito nel 2012 da Twitter e ora chiuso. In settembre era stato nominato amministratore delegato di HQ Trivia.La sua fidanzata allarmata aveva chiesto alla polizia di fare un controllo nell'appartamento dell'uomo e quando gli agenti sono entrati in casa lo hanno trovato senza vita nella sua camera da letto. Ancoraledel decesso.