Sorteggio Champions | LIVE dalle ore 12

Champions League 2018-19 : Sorteggio ottavi di finale con Juventus e Roma - diretta su Sky : Si svolgerà lunedi 17 dicembre alle 12:00 a Nyon (Svizzera) il sorteggio relativo agli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League 2018-19. Interessate da vicino Juventus e Roma, uniche due superstiti della spedizione italiana nella massima competizione europea per club dopo la retrocessione in Europa League di Inter e Napoli. Le due fasce del sorteggio: Juventus in prima, Roma in seconda Il sorteggio prevede la divisione delle ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma : La Juventus deve evitare, se possibile, Atletico Madrid e Liverpool che sono le due insidie dell'urna avendo chiuso in seconda posizione i rispettivi gironi. Simeone punta alla finale che si giocherà ...

Champions League 2019 - Sorteggio ottavi : le possibili avversarie di Juventus e Roma. Le stellette di difficoltà : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Roma agli ottavi. Da evitare Barcellona e PSG - sogno Porto : Terminata la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio, manca ormai pochissimo per conoscere quale futuro attende le formazioni italiane rimaste in corsa per il titolo. Domani, lunedì 17 dicembre, alle ore 12.00 si svolgerà infatti a Nyon, in Svizzera il Sorteggio degli ottavi di finale. Come di consueto ci saranno due fasce distinte, riservate rispettivamente alle vincitrici e alle seconde classificate dei gironi. Per il primo ...

Champions League 2019 - Sorteggio ottavi : le possibili avversarie di Juventus e Roma. Le stellette di difficoltà : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

