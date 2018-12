Roma | crollo muro di Villa Mercede | sopralluoghi per messa in sicurezza

Nuovo crollo a Roma : cede un muro a Villa Mercede : Nuovi crolli a Roma. Sabato sera ha ceduto una lunga parte di muro di Villa Mercede a San Lorenzo, quartiere della movida Romana. Per fortuna non ci sono stati feriti. I detriti hanno occupato tutto ...

Roma - chiusa perché a rischio crollo scuola materna inaugurata appena 4 anni fa. Costruita a ridosso del canale tombato : La scuola materna è stata inaugurata solo 4 anni fa. E oggi è già a rischio crollo, tanto che i vigili del fuoco ne hanno ordinato la chiusura “in via cautelativa” a causa di “evidenti lesioni sui muri”. Sfiora l’assurdo quello che sta accadendo a La Giustiziana, quartiere del quadrante nord di Roma, sulla direttrice Cassia. Sarà una relazione tecnica, attesa per la prima metà di dicembre, a decretare se l’edificio dovrà essere demolito o ...

Roma-Real Madrid 0-2 : crollo giallorosso - l'Olimpico fischia : La Roma si qualifica agli ottavi di Champions, ma perde contro il Real Madrid per 0-2. In gol Bale e Vazquez. Fischi dell'Olimpico. LEGGI LA CRONACA

Roma da psicoanalisi - crollo nervoso fra primo e secondo tempo e il Real Madrid non perdona : l’Olimpico fischia una squadra senz’anima : Dopo un buon primo tempo, la Roma che rientra in campo nella ripresa è completamente diversa: cali di tensione ed errori madornali, il Real Madrid ringrazia e vicne 0-2. Giallorossi agli ottavi, ma sotto i fischi dell’Olimpico Fra primo e secondo tempo, all’Olimpico è accaduto qualcosa di particolare: è andata via la luce. Nessun guasto all’impianto d’illuminazione, il blackout è avvenuto nella testa dei giocatori ...

Youth League - crollo Roma col Real : finisce 1-6. I giallorossi restano secondi : Sperava nei tre punti e nel passaggio al turno successivo di Youth League, la Roma di Alberto De Rossi invece si ritrova costretta a fare i conti con una pesantissima sconfitta contro il Real Madrid e ...

Sequestro Chiara Romano - i tour operator temono il crollo : “Il Kenya resta un paese sicuro” : “Noi ci sentiamo sicuri. La costa del Kenya lo era prima e lo sarà ancora di più nel periodo delle festività se come tutti gli anni ci sarà una maggiore attenzione da chi garantisce la sicurezza nelle destinazioni turistiche”. Gli operatori turistici italiani di Malindi e Watamu non vogliono sentir parlare di allarme sicurezza in Kenya e in una conferenza stampa tenutasi quest’oggi al Plan Hotel di Malindi.Continua a leggere

De Priamo : crollo Roma a 85esimo posto schiaffo per città : Roma – “L’inadeguatezza dei grillini nella gestione della Capitale colpisce ancora. L’indagine di Italia Oggi in collaborazione con l’Universita’ La Sapienza mette in evidenza il crollo di Roma nella classifica della qualita’ della vita, un passo indietro rispetto allo scorso anno che rappresenta uno schiaffo alla nostra citta’”. “I servizi peggiorano, la sindaca continua a promettere ...

Il M5s ha commentato il crollo della qualità della vita registrato a Roma : "Il lavoro che portiamo avanti per Roma è strutturale e va a incidere su problematiche incancrenite in decenni di mala gestione e incuria a danno della collettività. Abbiamo preso questo impegno con coraggio, consapevoli che non sarebbe bastato un giorno, un mese o un anno per cambiare la città, ma altrettanto convinti che la strada che abbiamo intrapreso sia l'unica capace di riportare le cose al giusto posto e ...

Il drammatico crollo di Roma nella lista delle città dove si vive meglio : Roma, 18 nov., askanews, - Bolzano, Trento e Belluno sul podio della qualità della vita 2018. L'indagine realizzata da ItaliaOggi Sette, in edicola da lunedi, replica quest'anno i primi tre posti del ...

Qualità della vita - la classifica delle città italiane : Bolzano al top - crollo Roma : Napoli e Palermo rimangono oltre la 100esima posizione, mentre sul podio con il capoluogo dell'Alto Adige salgono Trento e...

Qualità della vita : Bolzano al top - crollo Roma : Bolzano ancora una volta in cima alla classifica della Qualità della vita in Italia . Seguita, come l'anno scorso, da Trento e Belluno. Sono i risultati dell'indagine di ItaliaOggi-Università la ...

Scala mobile Roma - video di un tifoso durante il crollo : non saltavamo - : Mentre proseguono le indagini per accertare il motivo del cedimento che ha causato il ferimento di 24 persone, i supporter del Cska Mosca hanno diffuso un altro filmato, che smentirebbe alcune delle ...

Crollo scala mobile a Roma. Tifosi russi precisano : “Non saltavamo” : ROMA-CSKA MOSCA- Ha rischiato di essere un bagno di sangue l’incidente che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto decine di Tifosi russi (e 2 italiani) nella fermata della Metro A di Roma, Repubblica. I video che stanno circolando ormai da ore sono diventati virali, e testimoniano quella che è stata una strage sfiorata. La […] L'articolo Crollo scala mobile a Roma. Tifosi russi precisano: “Non saltavamo” proviene da ...

Roma : 3 feriti crollo scala mobile non sono in pericolo di vita : Roma – I tre feriti ricoverati al Policlinico Umberto I e rimasti coinvolti nel crollo della scala mobile della metro A alla stazione Repubblica, “sono in condizioni emodinamiche stabili e non sono in pericolo di vita”. Lo comunica, in una nota, il nosocomio capitolino. Il primo, un 33enne, e’ ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza dopo essere stato sottoposto a un intervento chiurgico urgente di controllo ...