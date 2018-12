Reddito di cittadinanza | i calcoli di Palazzo Chigi

Richiesta e requisiti Reddito di cittadinanza sul sito Imps : mezzo milione di italiani non notano l’errore : Come si fa Richiesta e quali sono i requisiti per il reddito di cittadinanza? L'intervento cardine del nuovo Governo, voluto in particolar modo dal Movimento 5 Stelle è stato oggetto di una bufala "telecomandata" e che ha fatto riferimento al sito Imps.it. I nostri lettori hanno letto bene e non si tratta affatto di un'errore di digitazione in riferimento al noto ente pubblico Inps: circa mezzo milione di italiani è caduto nella trappola d un ...

Reddito cittadinanza : il costo scende di 2 miliardi - come «quota 100» : Dopo «quota 100» che ha perso per strada 2 miliardi rispetto alle previsioni iniziali anche il Reddito di cittadinanza ne costerà 2 in meno rispetto ai 9 miliardi originari. A spiegarlo fonti di Palazzo Chigi ...

Reddito di cittadinanza : falso sito “IMPS” invita a prenotarlo e raccoglie 500mila richieste : Il Reddito di cittadinanza è uno degli argomenti politico-economici più discussi degli ultimi mesi, anzitutto negli ultimi giorni con la manovra finanziaria in approvazione in Parlamento e governo gialloverde in fibrillazione. Proprio nelle ultime ore è giunta notizia della creazione e del successo di un sito-fake, con design simile a quello dell'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e un invito ben preciso: "Prenota ...

Reddito di cittadinanza : niente sussidio a chi ha in banca più di 5 mila euro : Continuano ad emergere di ora in ora tantissime notizie riguardanti il Reddito di cittadinanza che nel 2019 potrebbe diventare più di un sogno per alcuni. Quello che è stato il cavallo di battaglia, la proposta che ha rappresentato maggiormente il Movimento Cinque Stelle fino a questo momento, potrebbe ben presto vedere la luce e a partire dai primi mesi del nuovo anno potrebbe prendere il via. In particolare da marzo o aprile 2019, il Reddito ...

Manovra - sacrifici divisi a metà tra Lega e M5S. Il Reddito di cittadinanza perde una quota : Alla fine anche il reddito di cittadinanza viene tagliato come quota100. Il complicato summit notturno a palazzo Chigi del presidente del Consiglio con i ministri Tria e Fraccaro, i vicepremier e i ...

Reddito di cittadinanza - falso sito 'Imps' : ci cascano in 500mila : Dopo le bufale online e l' assalto ai Caf nel Sud Italia , la ferma volontà di ottenere il Reddito di cittadinanza da parte degli italiani ha aggiunto un altro capitolo alla saga. Un falso sito dell'...

Reddito di cittadinanza : per la Lega impossibile la partenza ad aprile : Nel momento in cui sarebbe forse più necessario dimostrarsi coesi ed uniti per poter portare a casa quanto scritto nel contratto di governo e, nello stesso tempo, concludere positivamente la difficilissima trattativa sul rapporto deficit/Pil con la Commissione europea, la maggioranza M5S - Lega alimenta tensioni quotidiane. Prima le parole del Sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul Reddito di cittadinanza, poi la polemica sulla nuova tassa ...

Manovra - fonti di palazzo Chigi : «Reddito di cittadinanza costerà 7 - 1 miliardi» : La riduzione dei costi dovuta al fatto che si partirà da fine marzo. Un miliardo solo per potenziare i centri per l’impiego. La platea resta invariata

Alessandro Sallusti - furia da Massimo Giletti : 'E' un anno che stanno preparando il Reddito di cittadinanza...' : 'Stanno preparando da un anno il reddito di cittadinanza e ancora non sanno come farlo". Questo il pesante l'attacco di Alessandro Sallusti ai grillini durante Non è l'Arena di Massimo Giletti. ...

Reddito di cittadinanza - fonti Palazzo Chigi : “Nessuna variazione sulla misura e su aventi diritto. Ecco come funzionerà” : Nessuna variazione sugli aventi diritto del Reddito di cittadanza, ma solo due aggiustamenti: uno statistico e un altro legato alla data di entrata in vigore della riforma. È quanto ribadiscono fonti di Palazzo Chigi a poche ore del vertice organizzato per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della manovra. Un summit allargato in cui si toccherà la carne viva della legge di bilancio, necessario dopo gli scontri ...

Reddito di cittadinanza - i fondi scendono a 6 - 1 miliardi : “Ma i beneficiari rimangono 5 milioni” : I fondi per il Reddito di cittadinanza, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea, scendono da 9 a 6,1 miliardi. Una riduzione dovuta a nuovi calcoli, assicurano da Palazzo Chigi, spiegando che non cambieranno né la platea dei beneficiari né la partenza della misura, prevista per marzo.Continua a leggere

Quanto costerà e a chi spetterà il Reddito di cittadinanza. Gli ultimi calcoli del governo : Il reddito di cittadinanza resta una linea del fronte nel confronto tra M5s e Lega, specie in vista del vertice di maggioranza dal quale dovranno uscire i numeri della manovra. Fonti di palazzo Chigi assicurano che non ci saranno tagli alle risorse per il reddito di cittadinanza e definiscono "fake news e voci di ogni tipo" l'ipotesi che sul tavolo delle trattative con la Commissione europea per ...

Manovra - fonti di palazzo Chigi : «Reddito di cittadinanza costerà 7 - 1 miliardi» : La riduzione dei costi dovuta al fatto che si partirà da fine marzo. Un miliardo solo per potenziare i centri per l’impiego. La platea resta invariata

Reddito di cittadinanza - Palazzo Chigi : costerà 7 - 1 miliardi : Il Reddito di cittadinanza costerà alle casse dello Stato circa 6,1 miliardi di euro, a cui si aggiunge il miliardo diretto alla riforma dei centri per l'impiego. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, ...