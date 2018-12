Nuovo vertice per la manovra | si cercano ancora 3 miliardi

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018) Tredi euro. Tanto serve al governo per far quadrare i conti e far sì che il saldo finale dellafaccia arrivare il deficit al 2,04% del Pil come promesso dall'Italia all'Europa. Il premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle pensioni voluta dalla Lega - e il reddito di cittadinanza promesso dal Movimento 5 Stelle. Nessuno dei due alleati di governo vuol cedere su questo punto. Ma è soprattutto il sussidio che potrebbe vedere qualche taglio, almeno nel 2019. "La platea resta formata da 5 milioni di persone", ribadiscono fonti grilline sottolineando però che la misura dovrebbe partire da aprile. Il che - nonostante fonti smentiscano tagli - porterà il budget stimato dai 9 ...