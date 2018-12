ilnapolista

: Marotta esulta, la juventinità di Nedved: una gara di stranezze - napolista : Marotta esulta, la juventinità di Nedved: una gara di stranezze - BContrario90 : @Zer0Tituli Io la vedo al contrario. Se con Marotta esulta Pupi, ci esulto anch'io ?? - Dee_egg : RT @Zer0Tituli: Zanetti che esulta con Marotta è ancora un’immagine dura da digerire. -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Cosa è successo Beppeè diventato amministratore delegato dell’Inter. Una cosa strana di per sé, ma solo per chi non è pienamente consapevole rispetto all’attuale scenario iper-professionalizzato del calcio. Non c’è fede sportiva, automaticamente non può esserci coerenza identitaria. E allora fa strano, ma al contempo è normale, che l’amministratore delegato dell’Inter abbracci il presidente Zhang e il simbolo nerazzurro Javier Zanetti dopo un gol di Icardi. Anche se quest’uomo, non più di due mesi e mezzo fa, rilasciava interviste come dirigente di punta della Juventus. Anche se lo stesso uomo, non più tardi di sette mesi fa, festeggiava la vittoria di uno scudetto della Juventus indicando il numero di titoli che la società bianconera avrebbe vinto “sul campo”. Secondo il vecchioerano 36. Uno di questi è stato assegnato a ...