Feriti alle gambe | a Gaza

Scontro frontale nella galleria della Caprazoppa : 6 i Feriti - 3 di loro estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco : Questa notte intorno alle 1:30 si è verificato un grave incidente all'interno della galleria della Caprazoppa tra Finale e Borgio Verezzi . Un autofurgone con a bordo alcune persone e una vettura con ...

Firenze : treno urta piattaforma in galleria : tre Feriti : Si tratta di tre operai che stavano lavorando lungo la linea. Sono ricoverati all'ospedale di Careggi in gravi condizioni a causa di diversi traumi subiti - Grave incidente ferroviario nella notte fra ...

Un treno merci ha urtato una piattaforma in una galleria a Firenze : tre operai sono stati Feriti : Nella notte un treno merci ha urtato una piattaforma all’interno della galleria del Pellegrino, tra le stazioni di Campo Marte e Statuto, a Firenze. Nell’incidente sono stati feriti tre operai dipendenti di una ditta esterna a Ferrovie dello Stato, che stavano effettuando

Rieti - esplosione in via Salaria : per 7 Feriti ustione tra il 35% e il 50% del corpo [GALLERY] : 1/9 ...

Malta - migranti sul peschereccio trasFeriti in Spagna/ La Valletta 'vince' lo scontro con Madrid - IlSussidiario.net : Malta accoglie 11 migranti salvati da peschereccio Nuestra Madre Loreto ma li rispedisce in Spagna: l'annuncio del Ministro Farrugia

Gilet gialli - guerriglia a Parigi - palazzo dato alle fiamme : 92 Feriti : guerriglia a Parigi durante la manifestazione dei Gilet gialli nel centro della città. La prefettura parla di 65 feriti, tra i quali 11 poliziotti, e 140 fermi. Le violenze dei casseur...

Napoli - nuovo sgombero ai Camaldoli - tensione alle stelle - due agenti Feriti : Altissima tensione questa mattina a Napoli nella zona collinare per l'esecuzione di uno sgombero di due villette e un capannone abusivo. Sul posto un ingente servizio di ordine pubblico...

Maltempo - tromba d'aria a Crotone : Feriti lievi e danni alle aziende - : Si è abbattuta nelle contrade Iannello e Cantorato e nel comune di Rocca di Neto. Nella zona di Passovecchio danneggiamenti al capannone dell'Unieuro. Interrotto il tratto di linea ferroviaria tra San ...

Inferno al Monumental : pullman Boca preso d'assalto - giocatori Feriti : partita rinviata a domenica alle 21 : Gabriel Omar Batistuta , doppio ex, è stato chiarissimo: "Un'altra opportunità in più persa davanti al mondo intero che ci osserva. Vergognoso, deplorevole". Otra oportunidad más perdida delante del ...

Incendio in un ospedale a Marsala : degenti trasFeriti dalle stanze : Un Incendio si è sviluppato nel reparto di ortopedia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Le stanze sono state invase dal fumo e alcuni degenti sono stati spostati in un’altra parte del nosocomio in attesa che il rogo venisse spento. Le fiamme secondo quanto accertato dai vigili del fuoco sono state generate da un corto circuito a una stampante che si trovava in un vano del terzo piano del nosocomio. La struttura ...