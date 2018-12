Felice Pulici è morto | addio all' ex portiere della Lazio

Mondo del calcio e Lazio in lutto : è morto Felice Pulici : Lazio in lutto ma in generale tutto il calcio italiano. E’ morto Felice Pulici, indimenticabile portiere biancoceleste che vinse il primo, storico scudetto della sua storia nel 1974, sotto la guida tecnica di Tommaso Maestrelli, aveva 73 anni ed era malato da tempo. Pulici era amatissimo dalla tifoseria biancoceleste ed aveva svolto anche ruoli dirigenziali, negli ultimi minuti è arrivato un commovente messaggio dal club: “La ...

Lazio in lutto : è morto Felice Pulici : 15.08 E' scomparso Felice Pulici, portiere dello storico scudetto 1974 della Lazio, il primo vinto dai biancocelesti. Da tempo malato, avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 22 dicembre.Una volta conclusa la carriera da portiere, prima entra a far parte dello staff della Primavera, per poi diventare dirigente nel 1983 con il ritorno di Chinaglia. E' con Sergio Cragnotti che, però,tocca il suo massimo. Il club lo ricorda in una nota: "La Lazio, ...

Lutto nel calcio : è morto Felice Pulici - portiere della Lazio dello scudetto del '74 : È morto Felice Pulici, indimenticabile portiere della Lazio che vinse il primo, storico scudetto della sua storia nel 1974, sotto la guida tecnica di Tommaso Maestrelli. Pulici aveva 73 anni ed era malato da tempo. Amatissimo dalla tifoseria biancoceleste, aveva svolto anche ruoli dirigenziali nella societa' romana, che lo ha subito ricordato sul sito Internet. "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e ...

La Lazio dice addio a Felice Pulici - vinse lo scudetto con il club biancoceleste nella stagione ’73/’74 : La società biancoceleste piange la morte di Pulici, scomparso questa mattina all’età di 72 anni Si è spento questa mattina all’età di 72 anni Felice Pulici, portiere della Lazio che conquistò lo scudetto nella stagione 1973/1974. Pulici ha vestito la maglia biancoceleste per sei anni e nel 1983 ha anche allenato la Primavera, per poi entrare nello staff societario, ricoprendo vari ruoli dirigenziali. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

