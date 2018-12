Da domani temporali a Centro-Sud

Allerta Meteo Calabria : domani criticità gialla e arancione per “piogge diffuse e temporali - venti forti e mareggiate” : 1/4 ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo al Sud Italia con piogge e temporali : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità che si concentreranno in particolar modo sul Sud Italia. Tempo stabile al Centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : veloce perturbazione - rovesci e temporali soprattutto al centro-sud : Nella giornata di domani avremo un veloce passaggio perturbato, che interesserà principalmente le regioni adriatiche ed il Sud Italia. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione...

Allerta Meteo Lazio : rischio idrogeologico - domani criticità “gialla” per temporali : L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che valuta, a partire dalla tarda mattinata di domani, giovedì 6 dicembre e per le successive 9-12 ore, codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta del Lazio. La Sala Operativa Regionale ha diffuso l’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad ...

Allerta Meteo - ultime ore di piogge e temporali al Sud ma il forte vento durerà fino a domani con temperature in ulteriore calo [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità dalle prime ore di domani lunedì 26 novembre : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità che riporta una valutazione di criticità per rischio idrogeologico e idraulico a seguito di precipitazioni previste isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta dalle prime ore di domani, lunedì 26 novembre e per le successive 24-36 ore: criticità per rischio idrogeologico e idraulico codice giallo su Bacini Costieri Nord, ...

Meteo domani : ci attende una domenica di maltempo e temporali : Meteo domani - Tra la nottata odierna e la giornata di domani, un insidioso minimo barico si formerà sul Mediterraneo centrale. Questo apporterà maltempo e temporali su diverse regioni. Vediamo...

Allerta Meteo Campania : domani maltempo e temporali : E’ in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di avverse condizioni Meteo con criticità idrogeologica gialla sull’intero territorio a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o locali temporali anche intensi, previsti inoltre venti localmente forti con raffiche nei temporali e ...

Allerta Meteo Liguria : piogge diffuse e temporali fino a domani - i dettagli orari e le zone : Dalla notte sulla Liguria è in atto una nuova fase di maltempo destinata a intensificarsi nelle prossime ore, e anche la valutazione delle ultime uscite modellistiche disponibili ha confermato la possibile convergenza di venti da nord-nord ovest sul centro ponente ligure, mentre a levante si prevede una doppia componente da est e sud-est, decisiva nel mantenere le precipitazioni sul mare o spostarle sulla terraferma. Per questo motivo la ...

Meteo : domani maltempo al Nord - Liguria a rischio temporali e nubifragi : Meteo - Nel corso della giornata di domani, una nuova perturbazione atlantica andrà ad interessare le regioni del Nord Italia apportando episodi di maltempo. Dall'osservazione delle ultime...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per temporali in Lunigiana : L’arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un rapido peggioramento delle condizioni Meteo in Toscana, con piogge diffuse sul nordovest accompagnate da forti venti di scirocco sulla costa. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per domani, venerdì 23 novembre, valida dalle 8 a mezzanotte, per pioggia e temporali localmente forti sulla Lunigiana. Le precipitazioni a ...

Meteo - piogge e temporali sull’Italia. Il maltempo concederà una breve tregua solo domani : L'Italia continua a fare i conti con un'ondata di maltempo. Previsti anche oggi temporali e piogge che interesseranno tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Secondo gli esperti Meteo solo domani il maltempo concederà una brevissima tregua: poi da venerdì arriverà una nuova perturbazione.Continua a leggere

domani allerta gialla - in arrivo dalla mattina temporali forti : La regione sarà investita nelle prossime 24 ore da una nuova perturbazione. I fenomeni saranno più intensi nella parte centrale

Allerta Meteo Liguria : da domani ancora temporali : Dopo solo poche ore di tregua, la Protezione civile della Liguria ha diffuso una nuova Allerta Gialla per temporali, emanata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Essa riguarda tutta la regione, dalle 7 alle 18 di domani. Le previsioni riguardano infatti l’arrivo di nuove piogge. La presenza di un modesto minimo sul Golfo del Leone richiamerà correnti umide e instabili, che provocheranno piogge anche a ...