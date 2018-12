“Vorrei che la classe mi considerasse” | lo struggente messaggio sull' albero

Nuoto - Simona Quadarella rivelazione dell’anno : “Vorrei che il 2018 non finisse mai - la popolarità a volte è stancante” : La nuotatrice azzurra ha parlato del suo splendido 2018, sottolineando come vorrebbe che non finisse mai Una stagione esaltante, caratterizzata da vittorie e trofei che potrebbero proseguire in occasione dei Mondiali in vasca corta in Cina. Simona Quadarella si gode il momento, ricevendo ai Gazzetta Sport Awards il premio di rivelazione dell’anno. Credits: Instagram @Gazzettadellosport L’allieva di Christian Minotti è senza ...