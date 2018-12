Stefano Sala ancora indeciso su Dasha | Benedetta | “Ci sarò sempre per lui”

Stefano Sala nervoso a Verissimo : “Dasha? Spero di…” : Verissimo: Dasha Dereviankina perdonerà Stefano Sala? Parla lui Stefano Sala oggi ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. E in questa circostanza la conduttrice non ha potuto non domandargli come stia andando con la sua fidanzata Dasha Dereviankina. A quel punto l’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, visibilmente nervoso in volto, ha risposto di averla sentita telefonicamente e di essercisi chiarito. Tuttavia ha ...

Stefano Sala fa una rivelazione su Dasha : “Provo ancora sentimenti” : Stefano Sala prova ancora sentimenti per Dasha Dereviankina Terzo classificato della terza edizione del versione Vip del Grande Fratello, Stefano Sala ha contattato subito la sua fidanzata Dasha Dereviankina, messa da parte durante la sua esperienza grazie alla vicinanza di Benedetta Mazza, che il modello continua a chiamare “amica”. Benedetta è stata una grande amica, forse più di un’amica, gli ha dato grande forza anche nei ...

Stefano Sala ha lasciato Dasha? Benedetta Mazza : “Sono felice del nostro rapporto” : Stefano Sala e Benedetta Mazza news dopo il Grande Fratello Vip Continua l’amicizia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip. Il modello ha rivelato in un’intervista concessa a SuperGuida Tv di non aver ancora parlato personalmente con la fidanzata Dasha. Quest’ultima, com’è noto, è tornata in Ucraina mentre il collega era […] L'articolo Stefano Sala ha lasciato Dasha? Benedetta Mazza: ...

Stefano Sala e Dasha Dereviankina - 'l'ho sentita - è un work in progress' : Arrivato ad un passo dal podio della 3° edizione del Grande Fratello Vip, Stefano Sala ha finalmente potuto contattare la fidanzata (ex?) Dasha Dereviankina, in parte 'dimenticata' all'interno della casa grazie alla vicinanza di Benedetta Mazza. Un rapporto, quello tra i due, che parrebbe aver messo in discussione la storia d'amore tra Stefano e l'ucraina, con Sala, via SuperGuidaTv, che ha confermato di aver sentito la Dereviankina, ...

Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono lasciati? Parla lei : Dasha e Stefano Sala: è finita tra loro? Lo sfogo di lei Qualche ora fa una fan di Stefano Sala e Dasha ha raccontato su instagram che si sarebbero lasciati, rivelando anche i motivi. La ragazza in questione, sotto il profilo instagram della modella ucraina, ha rivelato che tra loro due sarebbe finita perchè parlerebbero solo inglese, e la figlia di Stefano si sentirebbe un po’ esclusa dal loro rapporto in quanto saprebbe solo ...

Stefano Sala : arrivano le prime parole di Dasha dopo il GF Vip : Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo la conclusione del Grande Fratello Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sono stati una delle ‘coppie’ più chiacchierate del Grande Fratello Vip. In questo caso è bene evidenziare che il termine coppia è usato in senso ampio, visto che i due, di fatto, hanno condiviso una […] L'articolo Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo il GF Vip proviene da Gossip e Tv.