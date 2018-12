Roma | aggressione choc di 50 ultras Il carabiniere estrae la pistola

Aggressione in metro Roma - post giornalista torna 'privato' : Giorgia Rombolà, la giornalista di Rai News 24, insultata dalla folla per aver cercato di fermare il pestaggio di una nomade che aveva appena tentato di rubare un portafogli all'interno della stazione ...

Roma : aggressione e resistenza durante manifestazione Ncc - arrestato : Roma – “Ha aggredito violentemente, strattonandoli e sospingendoli per una decina di metri, gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione indetta dalla categoria noleggiatori con conducenti nella giornata di ieri”. “L’uomo, frapponendosi fra i manifestanti che stavano accendendo razzi ed artifici pirotecnici ed i ...

Roma : aggressione e rapina contro minorenni - custodia cautelare per 20enne : Roma – rapina aggravata. Questo il reato di cui dovra’ rispondere un 20enne, cittadino straniero. E’ il 5 luglio scorso quando il giovane, insieme a 4 amici, ha accerchiato 3 ragazzi minorenni, portandoli in una strada scarsamente illuminata e li’, ad uno di loro, minacciandolo con un oggetto appuntito, ha iniziato a frugargli nelle tasche. Le altre vittime, intanto, sono state bloccate con le spalle al muro dai suoi ...

Aggressione sul treno Roma-Lido : picchiato un ragazzo indiano e ferita una donna : Su quanto accaduto è intervenuta anche l'assessore alla mobilità di Roma Linda Meleo , questo il suo tweet. Una violenza inaccettabile e da condannare fermamente. Ciò che è accaduto sulla Roma-Lido ...

'Sono fascista' : aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...

Aggressione sulla metro Roma-Lido : botte e pugni. Immigrato a terra - donna ferita : Roma, rissa sulla metro Roma-Lido: un uomo alto e con la testa rasata se la prende con un Immigrato indiano. Interviene una donna per difenderlo, ma finisce con la faccia insanguinata. Le immagini ...

Aggressione choc sulla Roma-Lido : Una brutale Aggressione sulla Roma-Lido è documentata in un video pubblicato dalla pagina Facebook 'Riprendiamoci Roma'. Nel filmato, tagliato, si vede un giovane straniero che apostrofa e poi ...

Liverpool-Roma - aggressione a Sean Cox : Lombardi condannato a tre anni : Il tifoso della Roma, Filippo Lombardi, è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti compiuti lo scorso 24 aprile a Liverpool in occasione della semifinale d’andata di Champions League. Lombardi è stato invece dichiarato non colpevole di aggressione a mano armata ai danni del tifoso dei Reds, Sean Cox. Lombardi SOTTO CUSTODIA DA APRILE Lombardi, […] L'articolo Liverpool-Roma, aggressione a Sean Cox: Lombardi ...

Ultrà Romanista assolto per l'aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma - condannato per gli scontri : Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della Roma, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League Liverpool-Roma. È stato, però, assolto per ...