Manovra | torna la tensione Lega-M5S | stop all' ecotassa e agli incentivi per i veicoli

Manovra - Lega : incentivi a chi torna in ItaliaSgravi ai pensionati che scelgono il Sud : Un emendamento firmato Claudio Bagnai punta a ridurre le tasse ad un forfait del 7% per cinque anni per i pensionati residenti all'estero che scelgano di venire, o tornare, nelle regioni del Sud.

Manovra - Maria Elena Boschi : “Governo torna indietro - era tutto uno scherzo. Tanto pagano italiani” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, attacca la decisione del governo di abbassare solamente ora, dopo le trattative con Bruxelles, il deficit previsto dalla legge di Bilancio: "Per due mesi hanno raccontato la storia del Governo che non si piegava all’Europa. Adesso, comprensibilmente, tornano indietro e seguono Bruxelles. Era tutto uno scherzo, Tanto pagano gli italiani".Continua a leggere

Manovra - dubbi dei tecnici : cosa "non torna" - dai centri per l'impiego al congedo papà : Sarebbero utili ''delucidazioni'' sulle 4.000 assunzioni previste per i centri dell'impiego e su vari altri punti, secondo...

Domani la Manovra torna al Senato : Ottenuto il via libera della Camera il testo dovrà essere modificato per evitare la procedura di infrazione dell'Ue sui conti pubblici -

Manovra 2019 - tutto da rifare : si torna alla commissione di bilancio per Quota 100 : In questo momento il premier Giuseppe Conte , il ministro dell'Economia Giovanni Tria ed i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono in riunione per discutere delle modifiche da apportare. Nel ...

La Manovra torna in Commissione - nuovo vertice a Palazzo Chigi : Problemi di copertura e rimodulazione dei punti cardini come reddito e quota 100 rallentano ulteriormente l'iter parlamentare - E' un vero percorso ad ostacoli quello della manovra economica, tra ...

Manovra : problemi di coperture - torna in Commissione Bilancio. Slitta alle 15 la fiducia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è già arrivato a palazzo Chigi per la messa a punto delle modifiche da presentare nel passaggio della Manovra al Senato che quasi sicuramente andranno in ...

Manovra torna in commissione alle 14 : ANSA, - ROMA, 6 DIC - La legge di bilancio tornerà in commissione di Bilancio della Camera per un riesame parziale. Lo si apprende da fonti parlamentari. La commissione è convocata alle 14. 6 dicembre ...

Manovra : il testo ritorna in commissione Bilancio : Per problemi di copertura di alcune misure, diverse da quelle ipotizzate, segnalano fonti parlamentari Pd, al termine della discussione generale in corso nell'Aula della Camera, la Manovra tornerà in mattinata in commissione Bilancio. Da chiarire anche, spiegano le stesse fonti, la questione di Radio Radicale e dell'emendamento presentato e non votato durante i lavori della commissione chiusi mercoledì scorso. Il ...

Manovra - l’economista : “Per tornare a crescere serve un New deal : spostare 16 miliardi in investimenti sulle piccole opere” : “Il governo sposti tutte le risorse della legge di Bilancio sugli investimenti. Non vuol fare le grandi opere? Si concentri su quelle piccole: metta a posto le scuole e le strade, adegui alle norme antisismiche tutti gli edifici pubblici, rifaccia le carceri per dare spazi consoni ai detenuti. Così si crea lavoro e diventa molto più facile trattare con l’Europa sul deficit. In parallelo riduca le stazioni appaltanti a un centinaio e per ...

Manovra - Boccia : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : 'Cioè - ha proseguito - quali impatti sull'economia reale avrà la Manovra economica. Se avrà l'impatto solo categoriale ed espansivo, in deficit ndr., e quindi porta il Paese indietro perché realizza ...

Manovra - Boccia - Confindustria - : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : LEGGI ANCHE Economia italiana sottozero, Pil giù dello 0,1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla Manovra 'Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che ...

Piazza Affari vola dopo la svolta sulla Manovra - Lo spread torna a scendere : mai così giù da oltre due mesi : La Borsa di Milano apre in rialzo dopo i segnali positivi del governo su possibili cambi alla Manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib ha segnato l'1,72% a 19.037 punti ma poi è schizzato a quasi ...

Manovra - Prodi : «Tornare? No - ora faccio il predicatore. Il deficit al 2 - 4% è provocazione» : Lo ha detto l’ex primo ministro ed ex Presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, a “1/2 h in più” su Rai 3. Interrogato su un suo possibile ritorno in politica ha risposto:«Il mio mestiere è fare il predicatore»