Clima, accordo alla conferenza Cop 24

: #Clima: via libera a regole su accordo di Parigi. Quasi 200 Paesi hanno raggiunto l'intesa alla Conferenza Onu di K… - Agenzia_Ansa : #Clima: via libera a regole su accordo di Parigi. Quasi 200 Paesi hanno raggiunto l'intesa alla Conferenza Onu di K… - RaiNews : Clima, #COP24 adotta le regole per l'attuazione dell'accordo di Parigi. Senza nuove ambizioni. #greenpeace ai gover… - vaticannews_it : #COP24: corsa contro il tempo per cercare un accordo sul #clima - Vatican News -

Via libera alle regole per applicare l'di Parigi sul. Dopo due settimane di negoziati, quasi 200Paesi hanno raggiunto l'Onu "Cop 24" a Katowice(Polonia). L'epilogo è giunto dopo lunghissime mediazioni: lasulsi è conclusa oltre 24 ore dopo l'orario inizialmente previsto e non ha comunque portato ulteriori impegni degli Stati per il rispetto degli obiettivi di riduzione dei gas serra.L'obiettivo,come stabilito a Parigi 3 anni fa,è limitare a 1,5° l'aumento delle temperature.(Di domenica 16 dicembre 2018)