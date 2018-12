liberoquotidiano

: Radioterapia stereotassica arma hi-tech, focus a Roma - BinaryOptionEU : Radioterapia stereotassica arma hi-tech, focus a Roma - Adnkronos : Radioterapia stereotassica arma hi-tech, focus a Roma -

(Di venerdì 14 dicembre 2018), 14 dic. (AdnKronos Salute) - Un meeting per far sì che esperti diversi - radioterapisti, oncologi medici e chirurghi - dialoghino sulla disponibilità di un'anti-cancro oggi sempre più diffusa come la(Sbrt), e la sua interazione con le altre discipline. Questo l