Porti | Venezia preda cinese nella corsa ai corridoi europei

Italia-Cina : Musolino (Venezia) - Nuova Via della Seta opportunità storica per Porti italiani (2) : (AdnKronos) - “Per prima cosa, però – ha sottolineato il presidente Musolino – è necessario affrontare e vincere due partite connesse alla politica europea di trasporto. La prima riguarda la revisione dell’architettura delle Reti Trans Europee di Trasporto TEN-T: entro il 2023 l’Italia dovrà essere

Italia-Cina : Musolino (Venezia) - Nuova Via della Seta opportunità storica per Porti italiani : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “La strategia della Nuova Via della Seta rappresenta per i porti italiani un’opportunità storica che potrà essere colta solo se l’Italia e l’Europa sapranno rispondere con programmi infrastrutturali e operativi ambiziosi e globali”, ha dichiarato oggi il presidente dell