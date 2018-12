Manovra | Giorgetti ' Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace' E parla

Manovra - Giorgetti : noi ragionevoli - molti parametri da valutare : Roma, 11 dic., askanews, - 'Ribadisco che da parte dell'Italia c'è ragionevolezza e se c'è ragionevolezza anche da parte dell'Ue si trova una soluzione'. Cosi il sottosegretario alla presidenza del ...

Manovra - Giorgetti : noi ragionevoli - molti parametri da valutare : Roma, 11 dic., askanews, - "Ribadisco che da parte dell'Italia c'è ragionevolezza e se c'è ragionevolezza anche da parte dell'Ue si trova una soluzione". Cosi il sottosegretario alla presidenza del ...

La Manovra è una farsa. Asse Tria-Giorgetti per un patto con la Ue : Il ministro dell'Economia tifa per una riduzione del rapporto deficit Pil dal 2,4% dell'attuale legge di Bilancio al 2%. Il massimo che l'Europa può concedere. Salvini e Di Maio restano sul 2,2%, che ...

Manovra - Giorgetti è cauto : : "Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate", ha affermato ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che definisce "possibile" un ...

Manovra - parla Giancarlo Giorgetti : 'Prima di Conte serve accordo politico' : ... che poi ha aggiunto: ' Prima che venga qui il presidente del Consiglio ci deve essere una decisione politica e credo che nel frattempo ci saranno i calcoli di ragioneria e Inps su reddito e pensioni'...

Manovra - vertice lunedì. Giorgetti rassicura : "Pronti a tirare le fila..." : ... con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che non vogliono mollare sui rispettivi cavalli di battaglia - quota 100 e reddito di cittadinanza - e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Manovra - Giorgetti : 'Entro lunedì il punto su trattativa con Ue' - : L'aula di Montecitorio dà il via libera alla legge di Bilancio, ma a Palazzo Madama il provvedimento potrebbe essere profondamente cambiato . Tria: "Qualunque modifica si farà lì, poi è finita". Il ...

Manovra : Giorgetti assicura che Quota 100 e Reddito di cittadinanza si faranno : Le promesse elettorali vanno mantenute ma la Manovra economica deve rispettare le indicazioni venute dalla Commissione europea per evitare che l'Italia subisca una procedura di infrazione per deficit eccessivo che renderebbe la congiuntura economica del nostro Paese molto più difficile di quello che è attualmente. Di questo ne sono pienamente consapevoli tutti. E le recenti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

Manovra - il retroscena su Giancarlo Giorgetti : a un passo dalla sua clamorosa vittoria : Il premier Giuseppe Conte ha in mano una sorta di delega, un pieno mandato che ha stizzito e non poco il titolare dell'Economia Giovanni Tria , che oggi non a caso ha parlato, polemicamente, della ...

Tensioni nella maggioranza Giorgetti nel mirino M5S per la Manovra di Bilancio : ROMA Chiama in causa persino Giovanni Malagò e la riforma del Coni, il vicepremier Luigi Di Maio per spiegare perché ieri i suoi deputati puntavano il dito contro Giancarlo Giorgetti, accusato di aver ...

Manovra - Giorgetti : “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” : “Bisognerebbe iniziare a vietare le vendite allo scoperto anche in Italia” dei titoli di Stato. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un’iniziativa al ‘Corriere dello Sport’, commentando lo spread salito a 326. L'articolo Manovra, Giorgetti: “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” proviene da Il Fatto ...

Manovra - il vertice diventa un giallo. Conte vede Salvini e Giorgetti : diventa un caso il vertice di governo sulla Manovra. C'è stato un «incontro informale», questa mattina, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte anche con il vicepremier...

