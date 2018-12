Keira Knightley Ufficiale dell' Ordine dell' Impero Britannico

Keira Knightley a Buckingham Palace - premiata dal principe Carlo per il suo impegno nel sociale : ...le loro cause da molti anni ed è stata profondamente segnata da un viaggio in Sud Sudan condotto nel 2014 in occasione del terzo anniversario dall'indipendenza dello Stato più giovane del mondo: 'un ...

Keira Knightley : attribuito all'attrice di Colette un riconoscimento dalla Regina : Keira Knightley ha appena ricevuto il titolo di 'Ufficiale del più importante ordine dell'impero britannico' a Buckingham Palace per il suo lavoro di attrice e per il suo impegno nella beneficenza. Il premio OBE (sigla per Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) è un premio attribuito dalla Regina per il massimo impegno dimostrato in un'attività (settore pubblico, beneficenza, carità, ecc). L'attrice ha esordito al cinema a 15 ...

Recensione : “Colette” - Keira Knightley è l’audace femminista che infiammò la Belle-Époque con i suoi romanzi : “Colette”, diretto dal regista britannico Wash Westmoreland, ripercorre la vita della scrittrice più ribelle e talentuosa della letteratura francese, al secolo Sidonie-Gabrielle Colette. Gabrielle Colette, interpretata da un’abilissima Keira Knightley, è un’umile ragazza di campagna nata a Saint-Sauveur nel 1873. A diciannove anni sposa Henry Gauthier-Villars (Domic West), un noto scrittore e critico francese meglio conosciuto con lo pseudonimo ...

Keira Knightley protagonista di «Colette». Il trailer italiano in anteprima : Keira Knightley è la protagonista di Colette, film basato sulla vita della scrittrice francese, passato con successo al Sundance e nelle sale da noi il 6 dicembre, di cui vi mostriamo qui in alto il trailer in anteprima. Colette è un film in costume, non il primo per l’attrice inglese. E neppure il primo personaggio femminile ribelle e fuori dagli schemi che porta al cinema. E, ha spiegato lei stessa, non è un caso: «Fin dal momento in cui ...

La figlia di Keira Knightley non può guardare "Cenerentola" e "La Sirenetta". E lei spiega il perché : La figlia di Keira Knightley, Edie, è come tutte le bambine una grande fan del mondo Disney e delle sue rinomate principesse. Ma alcuni classici sono off limits per lei. A deciderlo, la madre, l'attrice inglese Keira Knightley che ha stabilito che cartoni come "La Sirenetta" e "Cenerentola" siano sessisti e non adatti alla figlia.Ospite ad un talk show, Keira ha spiegato come mai non sia permessa la visione di alcuni classici Disney alla ...

Keira Knightley vieta alla figlia due principesse Disney. Ecco perché sbaglia di grosso : Niente Cenerentola né La Sirenetta per la figlia di tre anni. Questa la decisione presa da Keira Knightley e annunciata nel corso della sua intervista con Ellen Degeneres . L'attrice - che con la ...

