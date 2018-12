Oggi il primo addio alle vittime della strage di Corinaldo

Uomini e Donne Oggi : proposta di matrimonio e primo bacio per Lorenzo : oggi Uomini e Donne: richiesta di matrimonio in studio, il bacio tra Lorenzo e Claudia Questo Giovedì pomeriggio, 13 Dicembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Ci sono grandi sorprese in serbo per i telespettatori di Uomini e Donne. Per la prima volta in assoluto, una persona del pubblico chiede la […] L'articolo Uomini e Donne oggi: proposta di matrimonio e primo bacio per Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

L’alleanza che appOggiava il primo ministro Nikol Pashinyan ha stravinto le elezioni in Armenia : L’alleanza centrista del primo ministro armeno uscente, Nikol Pashinyan, ha stravinto le elezioni anticipate che si sono tenute domenica in Armenia, ottenendo più del 70 per cento dei voti. Pashinyan, che prima di fare il politico era un giornalista, è riuscito

Luca e Ivana Oggi primo anniversario insieme : un messaggio fa sognare i fan : Luca Onestini e Ivana Mrazova oggi, le ultime news a distanza di un anno dal Gf Vip Un anno fa si era conclusa da pochi giorni la seconda edizione del Gf Vip, oggi Luca e Ivana festeggiano il loro primo anniversario insieme. I due piccioncini si sono innamorati proprio nella Casa più spiata d’Italia, il […] L'articolo Luca e Ivana oggi primo anniversario insieme: un messaggio fa sognare i fan proviene da Gossip e Tv.

Milan-Paquetà - atto primo : Oggi in tribuna - domani visite mediche : MILAN PAQUETà- Il Milan abbraccia il suo nuovo gioiello e si prepara alla seconda parte di stagione con un chiaro obiettivo: caccia al quarto posto valevole per l’accesso diretto alla prossima Champions League. Paquetà è arrivato a Milan in mattinata, primi saluti ai suoi neo tifosi rossoneri e via con l’immersione nel mondo Milan. Sarà […] L'articolo Milan-Paquetà, atto primo: oggi in tribuna, domani visite mediche proviene da ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà - ma Oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...

Vasco Rossi degli esordi : esce Oggi il cofanetto con il suo primo disco rimasterizzato : Un Vasco Rossi degli esordi come non si è mai sentito, nella riedizione rimasterizzata del primo disco del rocker di Zocca, '...ma cosa vuoi che sia una canzone...', uscito oggi 7 dicembre con un ...

NBA Store a Milano : Oggi l'apertura del primo negozio in Europa : Un appuntamento di cui sarà protagonista anche Sky Sport, presente con Alessandro Mamoli sin dalla mattina e in continuo collegamento con Sky Sport 24. Nello Store verrà registrata anche la striscia ...

Accadde Oggi : nel 1954 il primo e unico caso di meteorite che colpì una persona - ecco come avvenne : Era il 30 novembre 1954 quando si verificò il primo caso conosciuto di persona colpita da un meteorite. A Sylacauga, in Alabama, una condrite di 4 chili bucò il tetto di una casa colpendo Ann Elizabeth Hodges, che in quel momento si trovava nel suo salotto a riposare sul divano, e la ferì ad un’anca. Il meteoroide raggiunse la Terra sul lato rivolto verso il Sole; dopo le analisi dell’orbita emerse che il corpo dal quale probabilmente ...

Uscirà nelle sale ‘Il Re Leone’ - il primo teaser trailer. Guarda il confronto tra ieri e Oggi - il trailer è emozionante : È curiosa la scelta che sta facendo Disney in questi anni: rifare tutti i classici d’animazione di successo trasformandoli in live action, da La bella e la bestia e Cenerentola a Dumbo. Nell’elenco rientra... L'articolo Uscirà nelle sale ‘Il Re Leone’, il primo teaser trailer. Guarda il confronto tra ieri e oggi, il trailer è emozionante proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Crisi in Regione - fallisce il primo giro di consultazioni di Chatrian - AostaOggi.IT : 0 0 0 s2smodern powered by social2s Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Uv, Uvp, Alpe e Sa: "senza chiarezza, elezioni anticipate sono l'unica strada" AOSTA. ...

Italia in Comune - ad Altamura il primo congresso regionale della Puglia Oggi : Per il partito fondato lo scorso dicembre e, in Puglia, 'presentatosi' ufficialmente sulla scena politica con una convention che si è tenuta lo scorso 4 giugno a Bari, si tratta del primo congresso ...

Fifa 19 Global Series : Oggi il primo round di qualifica al torneo su licenza di gennaio : Si svolgerà fra sabato 17 e domenica 18 novembre il primo di qualifica online al torneo su licenza di gennaio, altra tappa delle Fifa Global Series, il percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione […] L'articolo Fifa 19 Global Series: oggi il primo round di qualifica al torneo su licenza di gennaio proviene da I ...

Fifa 19 Global Series : Oggi il primo round di qualifica alla FUT Champions CUP di gennaio : Si svolgerà fra sabato 17 e domenica 18 novembre il primo di qualifica online alla FUT Champion CUP di gennaio, terza tappa del percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT […] L'articolo Fifa 19 Global Series: oggi il primo round di qualifica alla FUT Champions CUP di gennaio proviene da I Migliori ...