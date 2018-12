Nel 2017 sorpasso dei bioshopper sulla filiera illegale

Istat : Bolzano prima per reddito abitante Nel 2017 - ultima Calabria : Roma, 13 dic., askanews, - Nel periodo 2011-2017 la migliore performance dell'occupazione si riscontra nel Lazio, +0,8%,. L'evoluzione è negativa in Molise, Umbria e Sicilia, con un calo degli ...

Aie : "Nel 2017 meno di un miliardo di persone senza elettricità" : "Per la prima volta, nel 2017, il numero di persone prive di accesso all'elettricità è sceso al di sotto di un miliardo" contro i due miliardi che si registravano all'inizio degli anni Duemila. "Ma i ...

L’estremista di destra che Nel 2017 guidò contro i manifestanti a Charlottesville - in Virginia - è stato condannato per omicidio : Alex Fields Jr., l’uomo che il 12 agosto 2017 investì la folla ferendo 19 persone e uccidendo una donna durante una manifestazione a Charlottesville, in Virginia, è stato condannato per omicidio e per lesioni aggravate. Fields ha 21 anni e secondo le

Torna l’incubo morbollo : Nel 2017 boom di casi - +31% : Grazie a una sempre maggiore diffusione del vaccino nel mondo, le morti causate dal Morbillo sono diminuite dell’80% in 17 anni, da circa mezzo milione di decessi nel 2000 a 110.000 nel 2017. Ma questi passi avanti vedono anche un preoccupante rallentamento a partire dal 2016: nel 2017 infatti si e’ registrato un boom con un rialzo del 30% dei decessi a causa della frenata delle vaccinazioni. Si legge nel rapporto ‘Progressi ...

L'Aci Cuneo premia piloti e navigatori che hanno brillato Nel campionato provinciale 2017 : Mercoledì 19 dicembre alle 19 , presso la sede dell'Atl del Cuneese , via Pascal 7, piazza Ex Foro Boario, a Cuneo, si terrà la premiazione dei piloti e navigatori che hanno preso parte al campionato ...

Istat : persone a rischio povertà in lieve calo al 28 - 9% Nel 2017 : Roma, 6 dic., askanews, - Resta molto elevato il numero di italiani a rischio povertà ma l'anno scorso si registra un calo consistente delle persone che vivono in grave deprivazione materiale. E' ...

Incidenti : in Veneto Nel 2017 in diminuzione - 301 decessi (2) : (AdnKronos) - “La Regione del Veneto – ha concluso - sta lavorando su questi fronti in maniera straordinaria e la mia collega, l’assessore De Berti, ha la sensibilità necessaria per investire ogni anno risorse rilevanti per la viabilità e la sicurezza stradale”. . Per quanto riguarda i dati su base

Incidenti : in Veneto Nel 2017 in diminuzione - 301 decessi : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - I dati relativi al 2017 evidenziano per il Veneto una diminuzione rispetto al 2016 sia sul fronte degli Incidenti stradali sia sul fronte degli infortunati. Si sono registrati 13.844 Incidenti che hanno causato 18.984 feriti e 301 morti. Il calo sul 2016 è misurato in -

Hong Kong è la città più visitata al mondo Nel 2017 : Hong Kong Notizie in chiaroscuro per l'Italia dalla classifica delle 100 città più visitate al mondo nel 2017 di Euromonitor International, che l'ANSA pubblica in anteprima, che vede in testa Hong Kong , con 27.8 milioni di arrivi internazionali, , Bangkok e Londra. Le 4 italiane presenti sono ...

Gioco d'azzardo - Nel 2017 cala la spesa in Trentino Alto Adige : TRENTO. E' stata di 260 milioni di euro la spesa per i giochi in Trentino Alto Adige nel 2017, in calo dell'1,9% rispetto ai 265 milioni dell'anno precedente come risulta dall'elaborazione fatta da ...

Migranti - più arrivi in Spagna che in ItaliaNel 2018 confermato il trend del 2017 : Secondo il Rapporto Ismu sulle migrazioni 2018, Madrid detiene il primato europeo con 49mila arrivi via mare e 6mila via terra. "Drasticamente diminuiti" i flussi verso il nostro Paese

Conou - 183mila tonNellate di oli usati raccolti Nel 2017 : Oltre 183 mila tonnellate di oli lubrificanti usati raccolte nel 2017, con un incremento del 3% sull’anno precedente, quando erano state 177mila. Il 99% di queste avviate al riciclo tramite rigenerazione, con un risparmio di 56 milioni di euro sulla bilancia petrolifera del Paese. Questi i numeri del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati, che in occasione del Forum Sostenibilità organizzato da ...