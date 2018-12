Irama e De Lellis | il cantante avvistato con un’altra ragazza

Irama e Giulia De Lellis - il cantante pizzicato con un'altra? : Arriveranno a mangiare almeno il panettone? Irama e Giulia De Lellis ostentano amore social un giorno sì e l'altro pure, eppure il settimanale Oggi parla di un sospetto avvistamento del cantante con un'altra misteriosa donna.Qualche sera fa, si legge sul settimanale, Irama sarebbe stato pizzicato 'un po' su di giri' in una nota gintoneria milanese 'in compagnia di una moretta'. Che non era la De Lellis, ovviamente.prosegui la letturaIrama e ...

Giulia De Lellis tradita da Irama? Lui visto con un’altra : Irama avvistato con un’altra donna: Giulia De Lellis tradita? Giulia De Lellis e Irama continuano a coltivare la loro storia storia d’amore giorno dopo giorno. Tra i due va tutto a gonfie vele nonostante siano trascorsi appena due mesi. Inizialmente hanno preferito mantenere l’assoluto riserbo e lontani dai paparazzi hanno iniziato la loro frequentazione, forse per non fare i conti con il gossip. Il settimanale Oggi ha ...

Irama sarebbe stato avvistato con una mora che non è Giulia De Lellis : Primi gossip "al veleno" sulla coppia formata da Irama e Giulia De Lellis: a circa due mesi dall'inizio di questa chiacchierata frequentazione, il settimanale Oggi getta delle ombre soprattutto sulla sincerità del ragazzo. Stando a quello che si legge sull'ultimo numero della rivista, il cantante sarebbe stato avvistato qualche sera fa in un locale di Milano in compagnia di una moretta che non è la sua fidanzata. Al momento, questa rimane solo ...

Irama e Giulia De Lellis news : il cantante sarebbe stato avvistato con un’altra : Irama e Giulia De Lellis ultime news: il cantante sarebbe stato avvistato con un’altra donna Irama e Giulia De Lellis sembrerebbero essere oggi innamorati più che mai. Sui social e agli eventi (come il concerto del cantante e le cene in famiglia) i due continuano a mostrarsi felici e sorridenti, dimostrando una complicità innegabile. Il […] L'articolo Irama e Giulia De Lellis news: il cantante sarebbe stato avvistato con ...

Irama - dedica d'amore a Giulia De Lellis : 'My Home' : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Irama e Giulia De Lellis: sono gli stessi protagonisti del gossip a confermare l'idillio in corso tra loro con foto e video che vengono caricati su Instagram. Se la romana pubblica sui social network il backstage di molti dei concerti che il suo fidanzato sta facendo in giro per l'Italia, lui l'altra sera ha spiazzato tutti facendo una romantica dedica all'influencer. "My home"- ha scritto il giovane ...

Giulia De Lellis e Irama coccole notturne : il messaggio del cantante sorprende : Irama e Giulia news, la coppia è al settimo cielo e lo dimostra su Instagram La storia d’amore tra Giulia e Irama continua a gonfie vele e le news sui due non possono che essere positive. Il cantante infatti prosegue la sua carriera nel migliore dei modi proponendo al pubblico pezzi davvero carini mentre lei […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama coccole notturne: il messaggio del cantante sorprende proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Giulia De Lellis - la frecciatina velenosa : gaffe sulla fidanzata di Irama : A Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un commento velenoso su Giulia De Lellis: avrà voluto usare la sua solita ironia o ha voluto lanciare una frecciaTina alla fidanzata di Irama? Ecco cosa ha...

Dopo De Lellis-Irama - nuovo amore in vista anche per Andrea Damante? : La ragazza, infatti, ha tutti gli occhi del mondo del gossip addosso grazie alla sua nuova love story nata con il cantante Irama, il vincitore della scorsa edizione di Amici e molto amato dalle ...

Giulia De Lellis pensierosa nella notte - il messaggio per Irama : Giulia e Irama insieme, lei innamoratissima su Instagram Una dolce Giulia De Lellis verso l’una e mezza di notte ha condiviso su Instagram Stories una frase bellissima per il suo Irama. La storia d’amore tra i due è nata da poco, peraltro all’improvviso, visto che tutti credevano che prima o poi la ragazza sarebbe ritornata […] L'articolo Giulia De Lellis pensierosa nella notte, il messaggio per Irama proviene da Gossip e ...

Giulia De Lellis e Irama : presentazioni in famiglia! Guarda le FOTO : Giulia De Lellis e Irama sempre più innamorati: pomeriggi insieme e presentazioni in famiglia Giulia De Lellis e Irama sono una delle coppie del momento. Gli occhi dei fan e degli appassionati di gossip,... L'articolo Giulia De Lellis e Irama: presentazioni in famiglia! Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis bacia Irama e lo presenta alla famiglia : Irama e Giulia De Lellis solleticano l'appetito dei paparazzi. La coppia dei giovani e belli figli artistici di Maria de Filippi è stata raggiunta dal settimanale Chi, che sull'ultimo numero in edicola ne ha pubblicato alcuni scatti in un momento delicato della loro conoscenza, fresca di rivelazione pubblica.È tempo di presentazioni in famiglia per la influencer da più di 3 milioni di seguaci, che a poche settimane dall'annuncio pubblico ...

Giulia De Lellis : dedica d’amore a Irama su Instagram (con errore) : Giulia De Lellis e Irama non si nascondono più e su Instagram l’influencer si lascia andare ad una dedica d’amore, commettendo però un grave errore d’ortografia. Giovani e innamorati: Irama e Giulia hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione, tenuta segreta per mesi e resa nota dopo la pubblicazione di un bacio appassionato sul settimanale Chi. La love story ha ricevuto anche l’approvazione di Maria De ...

Giulia De Lellis con Irama arrivano le presentazioni in famiglia : Amore a gonfie vele per Giulia De Lellis e Irama e arrivano le presentazioni in famiglia. La De Lellis e Irama si sono fidanzati qualche tempo fa e dopo che una rivista ha pubblicato una foto di un loro bacio, hanno deciso di vivere la relazione alla luce del sole. Post romantici, dediche ai concerti e ora Giulia apre al fidanzato le porte di casa con una giornata in famiglia. Per Giulia De Lellis e Irama l’amore corre veloce; il cantante ha ...

Giulia De Lellis presenta Irama alla famiglia : Per Giulia De Lellis e Irama arrivano le presentazioni in famiglia. La De Lellis e Irama si sono fidanzati qualche tempo fa e dopo che una rivista ha pubblicato una foto di un loro bacio, hanno deciso di vivere la relazione alla luce del sole. Post romantici, dediche ai concerti e ora Giulia apre al fidanzato le porte di casa con una giornata in famiglia. Per Giulia De Lellis e Irama l’amore corre veloce; il cantante ha conosciuto a Roma la ...