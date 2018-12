Gori spa | sospensione idrica nei comuni di Ercolano e Portici

Cara Rousseau - non parlate in politichese - vi sfido con alGoritmi trasparenti : Cara Rousseau, non parlare politichese. Vi sfido con algoritmi trasparenti. L'Associazione Rousseau ringrazia me per l'attenzione e io ringrazio loro per la lunga risposta a una sfida che era e resta culturale. Non mi sarei mai aspettato però una risposta in politichese. Ho dichiarato in una lunga diretta Facebook da Milano sul giornale online Affari Italiani che il 15 Dicembre a Roma smonteremo e rimonteremo la piattaforma Rousseau per ...