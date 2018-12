Francia | l' inflazione segna il passo come atteso

Francia - l'inflazione rallenta in linea con frenata economia : l'inflazione segna il passo a novembre in Francia , a testimoniare un rallenta mento economico, confermato anche dal dato del PIL del 3° trimestre

Francia - l'inflazione rallenta in linea con frenata economia : l'inflazione segna il passo a novembre in Francia , a testimoniare un rallenta mento economico, confermato anche dal dato del PIL del 3° trimestre. L'andamento dei prezzi ristagna La stima preliminare ...

Francia - inflazione in crescita a ottobre : Confermata in aumento l'inflazione in Francia nel mese di ottobre. Secondo l' Istituto Statistico Nazionale Francese, INSEE, , i prezzi al consumo sono saliti su base annuale del 2,2%, come previsto ...