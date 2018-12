Conte più ottimista sull' intesa con la Ue Tria a Bruxelles spiega la nuova manovra

Deficit giù al 2 - 04% - Conte cede all’Ue : adesso l’intesa è più vicina | : La Commissione: dal governo passo indietro considerevole. Ma resta un divario. Ora il confronto con gli altri leader

Deficit giù al 2 - 04%. Conte cede all’Ue. L’intesa è più vicina : «Il passo indietro del governo è considerevole». All’ora di cena, la lettura che arriva dal Palazzo Berlaymont registra i «buoni progressi» fatti per ridurre la distanza tra il governo italiano e la Commissione europea. Giuseppe Conte ha messo sul tavolo di Jean-Claude Juncker un consistente taglio del Deficit, ridotto a quota 2,04% del Pil. Baster...

Conte propone un deficit al 2 - 04%. L'accordo con la Ue è più vicino : La proposta italiana sulla manovra prevede un abbassamento del deficit previsto in manovra dal 2,4% al 2,04%. Lo ha rivelato il premier, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro a Bruxelles con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. “Abbiamo anticipato - ha detto Conte - la nostra proposta a Bruxelles sulla manovra. Abbiamo illustrato il nostro piano. Non tradiamo affatto la fiducia degli italiani. ...

Manovra - Conte : "Fondamentale dialogo con Ue - più deficit non a cuor leggero" : Il premier Giuseppe Conte riferisce alle Camere prima dell' incontro di domani con il presidente della Commissione Ue, Juncker, per studiare una "correzione" accettabile per Bruxelles

Conte : 'I cittadini vogliono un'Europa più equa' : Sabato 9 dicembre ore 15.48 Manovra: Salvini, se Italia unita a Bruxelles saremmo una potenza 'Prima viene il Paese e poi la critica politica: ci si può dividere sulle leggi, ma se andassimo a ...

Conte ad Ancona : 'Tragedie del genere non devono più avvenire' : Il premier è andato ad aggiornarsi in prefettura poi in ospedale a trovare i feriti. Appello ai gestori di locali pubblici: 'cautela' - Prima trappa in prefettura per il presidente del Consiglio ...

Concerto Sfera Ebbasta - Giuseppe Conte accusa : “Venduti 1000 biglietti in più della capienza” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Corinaldo (Ancona), svela alcuni particolari riguardanti la tragedia verificatasi nella discoteca Lanterna Azzurra: per il Concerto di Sfera Ebbasta sono stati venduti oltre 1400 biglietti, ma il locale ha una capienza massima di circa 400 posti.Continua a leggere

Il premier Conte a Corinaldo "Mai più tragedie simili" : "Io voglio rivolgere un appello accorato al senso di responsabilità di tutti coloro che gestiscono locali pubblici destinati ad accogliere anche un certo numero persone, perché adottino tutte le cautele con grande senso di responsabilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Ancona. Segui su affaritaliani.it