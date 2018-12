Van Dijk su Mertens da espulsione

Champions - la moviola : Van Dijk duro su Mertens - ma è salvato dal pallone : Nella partita di Anfield episodio dubbio in chiave moviola già al quarto d'ora per l'intervento duro di Van Dijk su Mertens, punito con il cartellino giallo. Non ci sono state situazioni particolari, ...

Firmino non è in serata - Van Dijk duro : 6 ALISSON Non tocca un pallone per 90', a tempo scaduto salva su Milik ed è una parata fondamentale. 6.5 ALEXANDER-ARNOLD Terzino di ruolo, ala aggiunta per vocazione offensiva, dal 45' st LOVREN sv, ...

Liverpool-Napoli - la moviola Gazzetta : Van Dijk “salvato” dal pallone : Il fallo su Mertens Ci sono state delle polemiche per il fallo di Van Dijk su Mertens, nel primo tempo. Solo cartellino giallo per un’entrata durissima del difensore centrale olandese. La Gazzetta dello Sport prova a interpretare la decisione di Skomina nella sua moviola. Leggiamo: «Al 13’ del primo tempo, intervento pericoloso in scivolata con piede a martello su Mertens da parte di Van Dijk, che prende il pallone e poi sullo slancio la ...

Ancelotti : «Van Dijk era da rosso - il Napoli non deve avere rimpianti» : La conferenza stampa di Ancelotti «È mancato molto poco, non dobbiamo avere rimpianti, la squadra nel complesso, in un gruppo molto difficile tutto quello che era nella sua possibilità,. Siamo stati a un passo dalla qualificazione, lo siamo stati fino all’ultimo minuto, ma gli sforzi non sono stati premiati. Usciamo da una competizione molto importante e ne cominciamo un’altra che è meno importante ma è importante. «Non abbiamo ...

Il fallo di Van Dijk su Mertens : giallo per Skomina : L’episodio arbitrale Nell’immagine sopra, il fallo di Van Dijk su Mertens. L’arbitro Skomina ha optato per il cartellino giallo, sui social ci sono molte proteste per questa sanzione disciplinare, considerata troppo poco severa per il difensore olandese. Prima di toccare la caviglia di Mertens – come si evince dal frame -, Van Dijk ha impattato il pallone. Per questo, probabilmente, Skomina ha optato per non espellere il ...

Champions League – Fallo killer su Mertens : Van Dijk entra duro - la caviglia fa un movimento orribile! [VIDEO] : Attimi di paura durante Liverpool-Napoli, tifosi partenopei col fiato sospeso: la scivolata di Van Dijk è durissima e Mertens ha la peggio Tifosi del Napoli col fiato sospeso. Nel corso del primo tempo della delicata sfida di Anfield, Dries Mertens ha rischiato di procurarsi un bruttissimo infortunio, causato da un intervento davvero duro di Virgil Van Dijk. Il difensore del Liverpool ha affondato il takle prendendo inizialmente la palla, ...

Liverpool-Napoli : bruttissimo fallo di Van Dijk su Mertens - solo giallo! : Si sta giocando una partita molto importante valida per la Champions League, in campo Liverpool e Napoli, ambiente caldissimo nei primi minuti e partita apertissima. Al 15′ bruttissimo fallo di Van Dijk su Mertens, piede a martello ed attaccante dolorante, momento di paura per le condizioni del belga che poi fortunatamente rientra in campo. solo giallo per il difensore dei Reds, il rosso sembrava la giusta punizione. SCARICA GRATIS ...

Liverpool-Napoli - Insigne scalpita. Koulibaly e Van Dijk - muscoli a confronto : Notte da leoni per il Napoli questa sera ad Anfield. Contro il Liverpool, gli azzurri si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Ancelotti è in testa al gruppo C, ma ...

'Virgil Van Dijk ha rischiato di morire'/ La testimonianza choc dell'ex tecnico Lukkien 'Ecco come andò' - IlSussidiario.net : "Virgil van Dijk ha rischiato di morire". La testimonianza choc dell'ex tecnico Lukkien "Ecco come andò quella vicenda terribile'

Lukkien : 'Van Dijk nel 2012 ha rischiato di morire' : Il suo nome è già passato alla storia per essere diventato il difensore più costoso di tutti i tempi. 85 i milioni di euro spesi dal Liverpool per acquistare Virgil van Dijk e pensare che pochi anni ...

Olanda-Germania - arbitro piange per la madre morta e Van Dijk lo abbraccia : Un abbraccio in campo fa clamore, nel calcio europeo. Protagonisti, il difensore olandese Virgil van Dijk e l'arbitro rumeno Ovidiu Hategan. Tutto è avvenuto alla fine di Germania-Olanda, e non era un ...

Nations League - arbitro in lacrime per la perdita della mamma : lo consola Van Dijk : Il gol al 91° con cui ha regalato il 2-2 all'Olanda nella partita di Nations League contro la Germania e poi, al fischio finale, l'abbraccio all'arbitro, che piangeva. Protagonista dei minuti finali ...

Van Dijk e l’abbraccio con l’arbitro Hategan in lacrime : “ha perso la madre - spero d’averlo aiutato” [VIDEO] : Virgil Van Dijk si è distinto per un abbraccio caloroso al direttore di gara di Germania-Olanda: Hategan ha da poco perso la madre L’arbitro piange e Virgil Van Dijk lo consola. E’ successo ieri sera durante la sfida di Nations League tra Germania e Olanda, finita 2-2 dopo la rimonta degli Oranje. Dopo aver segnato nel recupero il gol che ha qualificato gli olandesi alle Final Four della Nations League, al fischio finale Van ...

Germania-Olanda - Van Dijk consola l’arbitro afflitto per la morte della madre [VIDEO] : Alla fine del match di Nations League tra Germania e Olanda, il capitano olandese van Dijk si è reso protagonista di un gesto che ha commosso il web. Il centrale del Liverpool, infatti, ha consolato l’arbitro della gara, il rumeno Hategan, che era venuto a conoscenza della scomparsa della madre poco prima del fischio d’inizio. Ecco il video postato su Twitter dall’account ufficiale della nazionale Oranje. Captain ...