Tragedia Ancona | Balotelli su Instagram | ' Lo spray al peperoncino è una gran ca***a'

Tragedia Ancona - l'appello di Mondo Marcio ai colleghi rapper : 'Fatevi intervistare' : Ieri pomeriggio Mondo Marcio é stato contattato dal Tgcom24 per fornire un parere tecnico – in quanto rapper che da circa 15 anni gira i palchi di tutta Italia – sulla Tragedia di Corinaldo. L'artista durante la breve intervista é venuto a sapere che la maggior parte dei suoi colleghi, a quanto sembra, sta rifiutando gli inviti per parlare della questione in televisione. Le parole di Mondo Marcio Mondo Marcio ha quindi colto la palla al balzo ...

Denunciato anche Sfera Ebbasta per la Tragedia di Ancona : class action di 80 testimoni : Arrivano un po' alla volta nello studio legale dell'avvocato Corrado Canafoglia, situato sul lungomare di Senigallia, sono i ben ottanta giovani e giovanissimi che hanno deciso di raccontare, o meglio, di denunciare, quanto accaduto nell'ormai tristemente nota discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo (Ancona), durante la drammatica notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. Sono tutti accompagnati da almeno un genitore. Tutti rimangono nello studio ...

Tragedia di Ancona – Gli amici di Michele invocano Totti - Francesco risponde : il messaggio dell’ex calciatore al giovane ferito [VIDEO] : Il messaggio di Totti per Michele, l’ex capitano della Roma sui social per spronare uno dei giovani rimasti feriti nella Tragedia di Ancona Dopo la Tragedia di Ancona, non si contano solo i morti e si cercano i responsabili, ma si prova anche a fare coraggio a chi è rimasto gravemente ferito tra la calca fuori dalla discoteca di Corinaldo. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre anche Michele F. si è recato al concerto di Sfera ...

Tragedia di Ancona - arriva il messaggio di Vasco Rossi : 'Senza parole' : Continuano le indagini per la Tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Al concerto del trapper, Sfera Ebbasta, si è seminato infatti il panico tra la folla a causa di uno spray urticante al peperoncino, che ha spinto la gente a cercare disperatamente l'uscita. Un dramma che ha portato alla scomparsa di sei persone, cinque ragazzini e una mamma che accompagnava la figlia all'evento, oltre a numerosi feriti, di cui sette gravi. ...

Il nuovo tatuaggio di Sfera Ebbasta per le vittime di Ancona dopo la Tragedia al Lanterna Azzurra : Il tatuaggio di Sfera Ebbasta arriva dopo l'assurda tragedia del Lanterna Azzurra, nella quale hanno perso la vita sei persone in attesa dell'arrivo del trapper che in quel momento stava ancora suonando a Rimini. Solo una piccola corona composta da 6 stelle per ricordare le vittime della follia umana manifestatasi in più di una forma e della quale si indagano ancora le cause fondanti. Questa la prima reazione del trapper che già nelle ...

Tragedia Ancona - LiveTicket : “Non era un concerto - normale vendere più biglietti della capienza” : concerto o dj set? Quanti biglietti si possono vendere per un evento? Lo abbiamo chiesto a Stefano Chierchi di LiveTicket, piattaforma usata dagli organizzatori dell'evento che aveva protagonista Sfera Ebbasta, sabato sera alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove sono morte sei persone a seguito del panico causato da uno spray al peperoncino.Continua a leggere

Tragedia Ancona - duro scontro su Rai1 tra Briga e Paolo Crepet - che incolpa Sfera Ebbasta : Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre, 6 persone sono morte in un locale di Corinaldo, nelle vicinanze di Ancona, mentre almeno un altro centinaio sono rimaste ferite o contuse, 14 delle quali versano in gravi condizioni. Alla base della Tragedia un fuggi fuggi generale, conseguente al panico collettivo, causato nella folla dall'utilizzo dell'ormai famigerato spray al peperoncino, che ha determinato il crollo di un ponticello adiacente ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - gli zii del 14enne : “E’ stato salvato dal cugino” : “E’ migliorato, reagisce agli stimoli e riconosce”. Sono un po’ sollevati gli zii e la nonna di Omer, 14enne di origine macedone residente a Senigallia, ancora ricoverato in Rianimazione ad Ancona a causa dei traumi da schiacciamento subiti nella Tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo in cui sono morti cinque ragazzi e una 39enne madre di quattro figli. Il ragazzo e’ comunque ancora in coma ...

Ancona - Tragedia in discoteca : gravi - ma stabili le condizioni dei feriti : Sono stabili le condizioni dei 7 pazienti in prognosi riservata ricoverati all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le lesioni (traumi da schiacciamento) riportate nella calca mortale della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno. stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice ...

Ancona - Tragedia in discoteca : “Dalle matrici staccati 600 biglietti” : “Posso dire che dai primi accertamenti abbiano escluso siano stati venduti così tanti biglietti, ma che c’era una disponibilità di 1.600 tagliandi e dalle matrici risultano staccati circa 600 unità”. Così il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza, ai microfoni di RaiNews24 in merito al numero delle persone presenti nella notte tra venerdì e sabato all’interno del ‘Lanterna Azzurra ...

Tragedia di Ancona - «Mamma mi ha protetto fino all’ultimo istante» : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniAsia sognava la ginnastica artistica, Daniele e Mattia il calcio, Benedetta ed Emma amavano ballare. Sono loro le vittime della Tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Ancona. Giovanissimi, tutti minorenni, arrivati nel locale a Corinaldo per partecipare al concerto di Sfera Ebbasta. Avevano tra i 14 ...

Ancona - Tragedia in discoteca : “Minori in stato di stress psicologico” : “Dobbiamo registrare situazioni strazianti dal punto di vista psicologico più che da quello medico”: lo ha dichiarato Maria Capalbio, direttore generale di Marche Nord, l’azienda ospedaliera che amministra anche il ‘San Salvatore’ di Fano, dove da ieri sono ricoverati 10 minorenni coinvolti nella calca al ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo (Ancona). Tra questi, due sono in situazione più delicate e ...

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : identificato il minore che ha spruzzato lo spray : E’ stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino – che e’ residente nella provincia – e’ stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni. L'articolo ...