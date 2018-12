Si sta cercando l’attentatore di Strasburgo

NBA – Doncic - che talento! Eleganza nei movimenti - poi una tripla pazzesca : il difensore lo sta ancora cercando! [VIDEO] : Luka Doncic autore di una tripla pazzesca nel corso di Dallas Mavericks-Portland Blazers: il talento europeo fa impazzire il marcatore e chiude il match da dietro l’arco Ormai non dovrebbe più essere una novità, ma partita dopo partita, non si può far altro che restare stupiti davanti al talento cristallino di Luka Doncic. La stella slovena, scelta dai Dallas Mavericks allo scorso Draft, sta trascinando la franchigia texana in zona ...

Un bug di Fallout 76 rende invincibile un giocatore che ora sta cercando a tutti i costi di morire : Normalmente, la "God Mode" in un videogioco può risultare molto divertente e vi permette di scorrazzare per il mondo e spazzare via nemici senza subire alcun danno.Ma cosa succede se vi bloccate in questa modalità in modo permanente contro la vostra volontà? Per un giocatore di Fallout 76, è esattamente quello che è successo - e ora sta implorando la morte, come riporta Eurogamer.net.L'utente Reddit Brogadyn ha segnalato un bug che ha reso il ...

Un bug di Fallout 76 rende invincibili i giocatori che ora stanno cercando a tutti i costi di morire : Normalmente, la "God Mode" in un videogioco può risultare molto divertente e vi permette di scorrazzare per il mondo e spazzare via nemici senza subire alcun danno.Ma cosa succede se vi bloccate in questa modalità in modo permanente contro la vostra volontà? Per un giocatore di Fallout 76, è esattamente quello che è successo - e ora sta implorando la morte, come riporta Eurogamer.net.L'utente Reddit Brogadyn ha segnalato un bug che ha reso il ...

L'Europa sta cercando di salvare Theresa May : E così, dopo l'ok dei ministri dei 27, la premier conservatrice ha portato a casa anche il sostegno del mondo delle imprese, fin dall'inizio contrarie alla Brexit. Il direttore generale della Cbi, ...

Milan - la voce del ribaltone : 'Il Fondo Elliott sta cercando a chi vendere' : ... ma la realtà, spiega il quotidiano, sarebbe opposta: Elliott non vuole scaricare il Milan, ma cerca un partner che sia 'già inserito nel mondo dello sport e dell'intrattenimento, uno che aiuti con ...

Pompeo : Gli Usa non stanno cercando una nuova "Guerra Fredda" con la Cina - : "Gli Usa sperano di poter collaborare con la Cina sulla questione delle sanzioni all'Iran", ha detto segretario di stato statunitense. "Nonostante gli Usa siano preoccupati della strategia militare ...

7 cose che il tuo corpo sta cercando di dirti quando non puoi addormentarti : Mezzanotte meno dieci. Tra cinque ore e quaranta minuti dovrà necessariamente ricominciare quell’illogico ciclo che è la nostra giornata. Sveglia presto, lavoro, pausa pranzo con l’imbuto, ancora ufficio, o fabbrica, o negozio, cenetta romantica o pizza a domicilio, plaid e serie tv o birra con gli amici. Questa è soltanto la bozza della nostra vita. In mezzo a tutto ciò, in uno spazio randomico ed indefinito, dovrebbero collocarsi ...

Si sta ancora cercando l’aereo precipitato lunedì a Giacarta : I soccorritori indonesiani stanno ancora cercando di localizzare i resti dell’aereo della Lion Air precipitato in mare lunedì a largo di Giacarta. I dati di volo disponibili hanno permesso di individuare l’area di mare dove l’aereo si è inabissato, e The post Si sta ancora cercando l’aereo precipitato lunedì a Giacarta appeared first on Il Post.

Dagli scavi di Pompei riemergono gli scheletri di 2 donne e 3 bambini. stavano cercando di scappare : I resti di cinque persone, con tutta probabilità due donne e tre bambini, che si erano rifugiati in una stanza da letto nel disperato tentativo di salvarsi dalla pioggia di lapilli che aveva invaso l'abitazione. È la nuova agghiacciante scoperta arrivata Dagli scavi in corso a Pompei."Un ritrovamento scioccante, ma anche molto importante per la storia degli studi", commenta con l'ANSA il direttore Massimo Osanna. Gli scheletri sono ...

Il misterioso virus che lascia paralizzati i bambini. I medici stanno cercando le cause : Una misteriosa malattia infettiva sta colpendo bambini di età inferiore a 6 anni. Sono già 5 i casi appurati in pochi giorni di questo virus misterioso che provoca la paralisi degli arti dei bambini. Fino a oggi ha colpito bimbi sotto i 6 anni e i medici stanno cercando di capire cosa lo abbia provocato. L’emergenza è scattata e si teme possano susseguirsi altri episodi: i sintomi sono riconducibili a quelli della poliomelite, difficoltà ...

Maltempo - donna dispersa in Sardegna : stava cercando di mettersi in salvo con la famiglia : Maltempo in Sardegna, una donna risulta dispersa nel cagliaritano, precisamente nelle campagne di Assemini. La zona, a 10 chilometri da Cagliari, è stata battuta dal Maltempo durante tutta la...

Maltempo - donna dispersa nel cagliaritano : stava cercando di mettersi in salvo con la famiglia : Maltempo in Sardegna, una donna risulta dispersa nel cagliaritano, precisamente nelle campagne di Assemini. La zona, a 10 chilometri da Cagliari, è stata battuta dal Maltempo durante tutta la...

Lotta alla plastica : come la scienza sta cercando di riparare ai disastri del XX secolo - tra funghi "Dr Jekyll e Mr Hyde" e barriere galleggianti : Quantità di plastica ingenti ormai sommergono gli ecosistemi del nostro pianeta, sopratutto quelli marini, e si stanno insinuando perfino nella catena alimentare. Questo problema, nato negli anni '50 ...

Nel lago di Garda vive un mostro - e la BBC lo sta cercando : ...vacanze secondo la Farnesina I confini più strani del mondo I 10 alloggi più pazzi del mondo secondo TripAdvisor In Italia apre la pista ciclabile più spettacolare d'Europa I 10 quartieri nel mondo ...