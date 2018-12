Partigiani verdi | per l’ambiente serve una nuova Resistenza prima che sia troppo tardi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) C’è un momento in cui per molti di noi “suona la campana”. Questo me lo diceva sempre mio padre, partigiano decorato, che alla domanda “Quando hai deciso di diventare un partigiano?” mi rispondeva che arriva per tutti un momento in cui suona la campana. Era un grande estimatore di Ernest Hemingway, naturalmente, e mi ha lasciato in eredità un particolare spirito fondato sulla, sui grandi romanzi di Hemingway come Il vecchio e il mare e Per chi suona la campana, appunto. Non credo che i nostri governanti abbiano l’abitudine di leggere i romanzi, ma per capire cosa sta accadendo e cosa accadrà non basta passare ore sui social: bisogna averli letti obbligatoriamente, come un tempo imponevano i genitori assennati.Non c’è più tempo ed è ora che si faccia girare nelle scuole il documentario Before the flood di Leonardo Di Caprio, per far capire bene ai piccoli di oggi che non ...