Jaguar I-Pace eTrophy - Tutto pronto per la prima edizione | il via in Arabia Saudita

Jaguar I-Pace eTrophy al via in Arabia Saudita il 15 dicembre : Il primo campionato internazionale al mondo riservato alle auto elettriche di serie vedrà la sua prima prova sulle strade Ad...

Jaguar - La F-Pace "dialoga" con i semafori : In Inghilterra, il gruppo Jaguar Land Rover sta sperimentando una nuova tecnologia connessa in grado di ridurre il traffico e le attese ai semafori . I test fanno parte del progetto UK Autodrive, finanziato dal governo britannico con 20 milioni di sterline (oltre 22,5 milioni di euro) per contribuire allo sviluppo della guida autonoma e connessa.Onda verde. Il Green light optimal speed advisory (Glosa) consente alle auto di "dialogare con ...

Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019 : è un optional - gratuito solo su I-Pace : Si spopola a vista d'occhio il novero dei produttori d' Auto che avevano deciso di voltare le spalle ai sistemi in-car Android Auto ed Apple CarPlay L'articolo Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019 : è un optional , gratuito solo su I-Pace proviene da Tutto Android .

Jaguar I-Pace - l’elettrica che avverte quando sta arrivando – FOTO e VIDEO : Fin da quando vennero presentati i primi prototipi di auto a batteria, qualche anno fa, fu chiaro che una delle criticità su cui gli ingegneri avrebbero dovuto lambiccarsi il cervello era l’assoluta mancanza di rumore prodotto dai motori elettrici. Il leggerissimo ronzio meccanico delle vetture, peraltro quasi inavvertibile alle basse velocità, viene giustamente considerato come potenziale problema per la sicurezza di chi, muovendosi ...

Jaguar I-PACE – Sviluppato il sistema AVAS per l’auto full electric che avvisa i pedoni : particolare attenzione per i ciechi e ipovedenti : Sviluppato appositamente per la Jaguar I-PACE, il sistema AVAS (Audible Vehicle Alert System) avvisa i pedoni dell’arrivo dell’auto elettrica. Udibile fino ad una velocità di 20 km/h, questa tecnologia salvavita soddisfa tutte le normative mondiali ed è sempre in funzione Vista l’assenza di una specifica sonorità del motore, Jaguar ha Sviluppato un nuovo sistema di avvertimento per la full-electric Jaguar I-PACE, che entra in funzione alle ...