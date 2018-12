Inter-Psv - la disperazione di Wanda Nara e del figlio per l’eliminazione dei nerazzurri [FOTO] : 1/8 ...

Harakiri nerazzurro. L'Inter non batte il Psv e saluta la Champions : Addio Champions. Con tanti rimpianti e la consapevolezza di potersela prendere solo e soltanto con sé stessi. Perché se in casa, davanti a un pubblico che ha spinto dall'inizio alla fine, non riesci a battere il Psv cenerentola del girone c'è poco da dire. Altro che pensieri di biscotto rivolti a Barcellona. I blaugrana fanno la loro partita e fermano il Tottenham sul pari. Bastava vincere, si poteva e si doveva fare. Non si fa? Si va a casa. E ...

Inter-Psv - Wanda Nara in lacrime dopo l’eliminazione nerazzurra : la moglie di Icardi si dispera sugli spalti [FOTO] : Inter-Psv, Wanda Nara scoppia in lacrime, delusa dopo il pareggio che ha di fatto eliminato i nerazzurri dalla Champions League Inter-Psv, Wanda Nara è stata ieri sera tra le più deluse dalla prestazione nerazzurra. La squadra del marito Mauro Icardi è stata fermata sul pari dal Psv a San Siro, venendo dunque eliminata dalla Champions League e retrocessa in Europa League. Wanda ha assistito sugli spalti all’incontro ed a fine partita ...

Inter-PSV - Spalletti : “Non abbiamo mantenuto la tranquillità dovuta” : INTER PSV, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il PSV che è costato ai nerazzurri l’eliminazione dalla Champions League: “Non siamo riusciti a mantenere la tranquillità dovuta, ci siamo innervositi e abbiamo perso qualche palla di troppo creando disordine a livello […] L'articolo Inter-PSV, Spalletti: “Non abbiamo ...

Inter - pari ed eliminazione con il Psv Eindhoven - le pagelle : il migliore Skriniar : Termina sul risultato di 1-1 il match tra Inter e Psv Eindhoven, con le reti messe a segno da Lozano dopo 13' per un errore di Asamoah e con il pari realizzato da Mauro Icardi al 73'. Un pareggio che elimina la squadra nerazzurra, che retrocede in Europa League visto che il Tottenham con lo stesso punteggio pareggia al Camp Nou contro il Barcellona. La classifica finale, dunque, recita: Barcellona primo a quattordici punti, Tottenham secondo con ...