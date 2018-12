Che fine ha fatto Benedetta Rinaldi

Italia’s Got Talent - ecco Che fine ha fatto Carmen Masola vincitrice della prima edizione : Correva l’anno 2010 e Carmen Masola, presto ribattezzata la Susan Boyle “de’ noaltri”, trionfava a mani basse la prima edizione di Italia’s Got Talent grazie a una voce da angelo che faceva da contraltare a un aspetto fisico da “brutto anatroccolo”. Oggi, otto anni più tardi, i riflettori sulla sua vita si sono spenti e la cantante di Novara è tornata alla quotidianità di persona normale. “Dopo la vittoria in tv non ...

Che fine ha fatto Pià? La vita dell’ex calciatore : João Batista Inácio, meglio noto come Piá, è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano con passaporto italiano, di ruolo attaccante, attuale direttore tecnico della Nuova Usmate. Arrivato in Italia a 14 anni, è cresciuto nel fiorente vivaio dell’Atalanta, esordendo nella massima divisione il 2 dicembre 2001 con i bergamaschi, nella sfida casalinga contro l’Inter. Nel gennaio 2005 è acquistato dal Napoli, all’epoca ...

Sci alpino - martedì in programma il Galà di fine anno delle Fiamme Gialle : presente anChe Sofia Goggia : Sofia Goggia al Galà di fine anno delle Fiamme Gialle. Premi per Manuela Moelgg, Guadagnini, Vinatzer e Giacomel L’appuntamento è per martedì 11 dicembre alle ore 16 al Salone d’Onore del Coni, a Roma e ci sarà, tra gli altri, anche Sofia Goggia, come stella di un parterre ricco di campioni. Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e dell’Assessore allo Sport, Politiche ...

Natasha Stefanenko - Che fine ha fatto l'ex modella russa : ecco che cosa fa per campare : Nella vita di Natasha Stefanenko la televisione c'è ancora, anche se il pubblico italiano se ne potrò accorgere molto poco. l'ex modella, già ingegnere metallurgico, showgirl e opinionista oggi dedica ...

Che fine ha fatto Gianni Comandini? La nuova vita dell’ex attaccante : Gianni Comandini è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Esordisce nel campionato di Serie B 1995-1996, giocando una sola partita. Passa al termine di quell’annata al Montevarchi in Serie C1 per tornare l’anno successivo al Cesena. Nell’estate 1998 il direttore generale del Vicenza Sergio Gasparin acquista il suo cartellino, viene ceduto al Milan, che offre una cifra intorno ai 20 miliardi di lire per il suo ...

Che fine ha fatto Manila Nazzaro : Occhi verdi e lunghi capelli biondi: Manila Nazzaro è una delle vincitrici di Miss Italia più famose di sempre. Classe 1977, si aggiudicò la vittoria nel concorso nel 1999, diventando subito dopo una conduttrice. Nel corso degli anni ha coltivato la sua passione per la recitazione (a teatro e al cinema), conducendo trasmissioni di successo come La Partita del Cuore, Mezzogiorno in Famiglia, I Fatti Vostri e Miss Italia Channel. Dal 2017 lavora ...

Che fine ha fatto? Guana - dall'addio al Brescia con Adani alla testata a Puggioni : Da allora il mondo del calcio non ha più avuto grandi notizie su di lui, fino a qualche giorno fa, quando l'ex compagno Adani è tornato sui fatti di Brescia: 'Cercarono di farci passare come capri ...

Balotelli-Nizza - una storia Che corre verso la fine : Mario Balotelli e il Nizza, una storia cominciata nel 2016 è destinata a finire dopo soli tre anni. Il presidente del Nizza, Jean-Pierre Riverè, in un'intervista all'emittente RCM è stato molto chiaro sull'argomento: "Un rinnovo dell'accordo con Balotelli a fine stagione? No, penso che per allora sarà tutto finito". Il patron, inoltre, ha aggiunto: "Mario ha perso gran parte della preparazione con noi e questo ha influito sulle sue prestazioni ...

Che fine ha fatto Gegia : l’attrice scartata dall’Isola dei Famosi : Il suo nome era finito nella lista dei possibili naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma adesso pare che per Gegia il ‘sogno’ di un rinnovato successo sia svanito. Il retroscena amaro della partecipazione dell’attrice nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato raccontato da Dagospia. “Gira voce che la comica Gegia non abbia convinto gli autori de L’Isola dei Famosi e che quindi non ...

Manuel Agnelli lascia X Factor : Tutto ha una fine - tranne la salsiccia Che ne ha due : Con la semifinale, che ha promosso Bowland, Naomi, Anastasio e Luna, “X Factor 12” si ritrova a salutare (un po’) a sorpresa Martina Attili e Leo Gassman, ma non solo loro. Spentesi le luci della fase competitiva, mentre si accendevano quelle dei talk di “StraFactor”, il giudice Manuel Agnelli annuncia infatti che la sua esperienza nel talent si concluderà con questa edizione. «Tutto ha una fine, solo la salsiccia ...

Che fine ha fatto Andrés Guglielminpietro? Il cognome scatenava la reazione dei tifosi avversari : Andrés Guglielminpietro, detto Guly è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista. Il 23 giugno 1998 viene acquistato dal Milan per 10 miliardi di lire, esordendo in Coppa Italia contro il Torino, il 17 gennaio 1999, contro il Perugia, realizza la prima rete in Serie A.Chiude la prima stagione in rossonero con la vittoria dello scudetto: nell’ultima giornata di campionato va ancora a segno, sempre ...