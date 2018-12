Amadeus sfida Federica Panicucci | Rai contro Mediaset a Capodanno | il bruttissimo sospetto

Milly Carlucci e Amadeus - clamorosa sfida Rai a Maria De Filippi : mai successo prima - doppio asso per batterla : La Rai cala il doppio asso per frenare il dominio di Maria De Filippi negli ascolti del sabato sera. Su Canale 5 la Regina di Mediaset tornerà nel 2019 con due pilastri del palinsesto di Cologno, C'è ...

Amadeus torna con Ora o Mai Più e sfida Maria De Filippi : Ora o Mai Più: Amadeus sfida C’è Posta Per Te e Maria De Filippi La nuova edizione di Ora o Mai Più scalda i motori in vista della nuova edizione. Lo show musicale del primo canale del servizio pubblico, ideato da Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano e Leopoldo Siano, e condotto da Amadeus, conquista il sabato sera e andrà in onda nei mesi di gennaio e febbraio 2019. Come riportato da Blogo, di Ora o Mai Più saranno trasmesse ...