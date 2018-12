6 tipi di “persone tossiche” di cui dovresti sbarazzarti nel 2019

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoCi sono buone possibilità che le "persone tossiche" ti abbiano rovinato qualche giornata, o forse tutti i 365 giorni di quest'anno. È chiaro che qualcosa non va; proprio il mese scorso, l' Oxford Dictionary ha scelto "tossico" come parola del 2018, quindi la tua esperienza non è un caso isolato."Per molti di noi, le persone tossiche e le relazioni negative possono diventare una dipendenza – un'abitudine difficile da interrompere, a causa dell'attaccamento emotivo, ed è proprio questa la ragione per cui continuiamo a provarci", ha spiegato Tina Tessina, psicoterapeuta e coautrice di How to be a couple and still be free. "Tuttavia, la parte razionale della nostra mente sa che deve mollare la presa."Che ne dite di ricordare ilcome l'anno in ...