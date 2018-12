OnePlus 6T McLaren è ufficiale | prezzo salato | ma ci sono 10 GB di RAM e Warp Charge

OnePlus 6T McLaren Edition : ecco quanto costerà in Europa : A meno di 24 ore all'evento di lancio del nuovo OnePlus 6T McLaren Edition è trapelato il prezzo di listino per i mercati europei: 699/709 euro. L'articolo OnePlus 6T McLaren Edition: ecco quanto costerà in Europa proviene da TuttoAndroid.

Cos'ha in più il OnePlus 6T McLaren Edition? Differenze con modello standard : Il prossimo 11 dicembre verrà presentato il OnePlus 6T McLaren Edition presso la G&G Creative Community in quel di Shenzhen, e poi dopo a margine dell'evento 'Salute to Speed' ospitato a Woking al McLaren Technology Center. Volete sapere se questa particolare edizione apporterà delle modifiche rispetto al modello classico? Aspettatevi grandi novità in termini di personalizzazioni estetiche, a voler innanzitutto richiamare i colori sociali ...

Si rifà il lool il OnePlus 6T : McLaren Edition con 10GB di RAM - dove e quando : Temevate non fosse in programma una versione speciale di OnePlus 6T? Il produttore cinese ci ha tenuto ad accontentarvi, preparando per gli appassionati la McLaren Edition, una variante molto particolare che include a bordo 10GB di RAM, oltre che 256GB di spazio di archiviazione, come nel caso del massimo modello (ci riferiamo all'edizione classica) con 8GB di RAM. La presentazione è fissata per l'11 dicembre in quel di Woking, che sappiamo ...

OnePlus 6T McLaren Edition in arrivo l'11 dicembre con supporto al 5G? : OnePlus 6T McLaren Edition sarà presentato l'11 dicembre, lo ha annunciato la società cinese sui suoi profili social. Una versione in edizione limitata che potrebbe presentare qualche sorpresa inattesa, almeno il mini sito dedicato lo lascia intendere, scopriamo di cosa si tratta.