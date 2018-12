L’iPhone in carica cade nella vasca da bagno | giovane atleta russa muore folgorata

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) Una campionessa sportivadi soli 15 anni è mortadopo aver fattore accidentalmente il cellulareda. Irina Rybnikova era una campionessa di pancrazio, una forma di lotta e pugilato originatasi nell’antica Grecia. I parenti riportano che laaveva collegato il suo iPhone albatteriasua casacittà di Bratsk, in Siberia, e che il cellulare è poi caduto. Irina è stata trovata da alcuni parenti ormai priva di vitadaYury Agrafonov, capo del dipartimento radio-elettronica della Irkutsk State University, ha dichiarato: “L’acqua è un buon conduttore di corrente, ecco perché c’è stato un corto circuito quando il cellulare è caduto in acqua. Se il telefono non fosse stato collegato ad una fonte di energia di 220volt, la tragedia non sarebbe avvenuta”. C’è da dire che all’interno dei telefonini ...