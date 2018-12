Gli eSports alle Olimpiadi | una prospettiva concreta e non una suggestione

oasport

(Di martedì 11 dicembre 2018) Quando l’hanno detto la prima volta sembrava un sogno impossibile, eppure pare davvero che potrebbe accadere: i videogames potrebbero diventare una disciplina olimpionica. Gli sport elettronici, più conosciuti oggi come, per i modaioli, o videogame, per i comuni mortali, è da tempo che bussano alla porta del Comitato Olimpico Internazionale e questa volta quasi sembrano avercela fatta, anche se con non poche restrizioni. I prossimi giochi olimpici si terranno nel 2020 a Tokyo, patria per eccellenza dei videogiochi, ma non si sa se l’apertura agliavverrà già per questa sessione. Per molti è più probabile che si slitterà ai giochi del 2024 di Parigi così da avere il tempo di organizzare tutto nel dettaglio. A spingere per l’ingresso di questi giochi fra i giochi olimpici ci sono ovviamente i produttori storici come Nintendo, Sony, Konami, Blizzard che vedono in questo ...