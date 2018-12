Xbox Game Bar | il nuovo aggiornamento introduce una nuova galleria

Xbox Game Pass : Mortal Kombat X - Hellblade : Senua's Sacrifice e molto altro in arrivo a dicembre : Ottime notizie per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, dopo aver annunciato i nuovi titoli durante i The Game Awards, Microsoft ha fornito l'elenco dei titoli che saranno disponibili da questo mese.Come riporta Xbox Wire, nella lista compaiono titoli del calibro di Mortal Kombat X, Ashen ed Hellblade: Senua's Sacrifice. Diamo un'occhiata più nel dettaglio con la lista completa: Se vi siete persi i The Game Awards, dovete sapere che oltre i ...

Videogiochi 2018 - i migliori videogame per PS4 - PC e Xbox : Come ogni anno, il 25 dicembre si avvicina e con esso l’ansia dei regali. Cosa fare per risultare originale in un’epoca in cui tutti sembrano avere già tutto? Regalare un videogioco potrebbe essere la soluzione per risolvere il problema con stile, tanto più che il 2018 è stato un anno davvero ricco di uscite di spessore, quindi stare dietro a tutte era praticamente impossibile. Approfittando poi degli sconti e delle offerte che i ...

The Game Awards 2018 : due nuove aggiunte a Xbox Game Pass danno il via all'evento Winter of Arcade di Microsoft : Quando è stata annunciata l'ultima serie di nuove aggiunte a Xbox Game Pass, Microsoft ci ha comunicato che avrebbe introdotto altri giochi per tutto il mese di dicembre. E ora, sotto i riflettori dei The Game Awards, due nuovi titoli arrivano nel "Netflix di Xbox".Come segnala Twinfinite, il primo è Ashen, disponibile dal 7 dicembre e "Below", che farà il suo debutto in Game Pass "la prossima settimana", secondo Phil Spener di ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

The Game Awards 2018 : Mortal Kombat 11 annunciato per PC - PS4 e Xbox One : Se siete fan della saga di Mortal Kombat e sentivate la mancanza di rompere spine dorsali, decapitare teste e cavare occhi allora è il vostro giorno fortunato, durante i The Game Awards 2018 è stato infatti annunciato Mortal Kombat 11. Come riporta VG247, Ed Boone è salito sul palco per premiare il miglior racer dell'anno, tuttavia si è trattato solo di uno stratagemma per presentare il nuovo episodio del picchiaduro più violento di sempre. E a ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo in arrivo oggi su Xbox One : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...

The Game Awards 2018 : Mortal Kombat 11 disponibile su PC - PS4 ed Xbox One da aprile : Se siete fan della saga di Mortal Kombat e sentivate la mancanza di rompere spine dorsali, decapitare teste e cavare occhi allora è il vostro giorno fortunato, durante i The Game Awards 2018 è stato infatti annunciato Mortal Kombat 11. Come riporta VG247, Ed Boone è salito sul palco per premiare il miglior racer dell'anno, tuttavia si è trattato solo di uno stratagemma per presentare il nuovo episodio del picchiaduro più violento di sempre. E a ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo presto in arrivo per Xbox : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...

Phil Spencer : Xbox Game Pass arriverà su "ogni dispositivo" : Microsoft ha grandi progetti per il suo servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Parlando a un evento, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che Microsoft non vuole solo portare Xbox Game Pass su PC, ma ha intenzione di portarlo su "ogni dispositivo". Come segnala Gamespot, Spencer ha parlato di come Xbox Game Pass - quando alla fine arriverà a piattaforme come il mobile attraverso lo streaming - aiuterà Xbox a raggiungere miliardi di ...

Thronebreaker : The Witcher Tales e GWENT : The Witcher Card Game sono ora disponibili per PS4 e Xbox One : CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio delle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Thronebreaker: The Witcher Tales e GWENT: The Witcher Card Game.Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione basata sulla narrativa con puzzle unici e battaglie a carte. Il gioco può essere acquistato su Microsoft Store e PlayStation Store, e ...

Xbox Game Pass : arrivano Gardens Between - Mutant Year Zero e Strange Brigade : Microsoft ha annunciato oggi l'arrivo di 3 nuovi giochi nel suo Xbox Game Pass, il popolare servizio che consente di giocare ad un vasto catalogo di titoli (anche appena usciti) al costo di una modica cifra.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, i 3 nuovi titoli sono The Gardens Between, Mutant Year Zero e Strange Brigade.The Gardens Between sarà disponibile su Xbox Game Pass a partire da domani, il titolo è un puzzle Game che narra le ...

Stallion83 diventa il primo giocatore a raggiungere quota 2 milioni di punti Gamerscore su Xbox Live : L'utente Xbox Live Stallion83 è diventato il primo giocatore a raggiungere il traguardo impressionante di due milioni di punti Gamerscore, come segnala Wccftech. "13 anni fa mi sono innamorato degli achievement di Xbox dopo aver sbloccato "Cluster Buster" in Hexic HD per 5 G. La scorsa notte ho sbloccato questo obiettivo in @Halo MCC che mi ha portato esattamente a 2.000.000 di punti Gamerscore. È così che esprimo la mia passione per i ...

Disponibile il preload dei titoli Xbox Game Pass : Il tempo Passa e un numero sempre maggiore di titoli si aggiunge alla lista proposta da Xbox Game Pass, si tratta di un'ottima cosa ma gli utenti continuano a chiedere a gran voce una specifica funzione, ovvero il preload.Come riporta VG247, di solito i giochi danno la possibilità di effettuare il preload (ovvero installare il titolo qualche giorno prima dell'uscita) in modo da essere pronti a giocare al day one, questo non era possibile con i ...

È ora possibile effettuare il pre-load dei videogiochi di Xbox Game Pass : Con l'ormai sistemico aumentare delle dimensioni su disco dei videogiochi, il pre-load è diventato rapidamente uno standard che ha permesso a tutti quegli utenti che non hanno accesso a una connessione ad alta velocità di farsi trovare pronti al momento del lancio di un determinato titolo.Poiché sono sempre di più i videogiochi che arrivano nell'Xbox Game Pass al loro day one, nelle parole di Mike Ybarra Microsoft ha annunciato di aver ...