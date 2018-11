Uomini e Donne | anticipazioni del Trono Classico di oggi 9 novembre

Mara Fasone : oggi sul numero di Uomini e Donne Magazine - ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato il trono. Leggili : Due settimane fa Mara Fasone ha deciso di abbandonare il trono e oggi sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine la ragazza ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione.... L'articolo Mara Fasone: oggi sul numero di Uomini e Donne Magazine,ha spiegato i motivi per cui ha abbandonato il trono. Leggili proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne anticipazioni : problemi tra LORENZO e GIULIA - prime esterne per ANDREA e IVAN : Ieri sera (giovedì 8 novembre 2018) sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Erano presenti tutti e cinque i tronisti in carica: LORENZO Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, ANDREA Cerioli e IVAN Gonzalez. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nei loro percorsi… In apertura, Maria De Filippi ha parlato di una discussione avvenuta tra LORENZO e la corteggiatrice GIULIA Cavaglià: quest’ultima non ...

Uomini e Donne - anticipazioni : pioggia di critiche per Mara Fasone : Mara Fasone lascia Uomini e Donne: Maria De Filippi svela perchè La settimana a Uomini e Donne si concluderà con il Trono Classico. La seconda parte del segmento junior della trasmissione verterà oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Mara Fasone. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi in puntata la 25enne palermitana non ci sarà. A spiegare l’assenza della giovane sarà Maria De Filippi che, ancora una volta si troverà a ...

Uomini e Donne - trono classico : la segnalazione su Mara Fasone | Video : Nella scorsa puntata del trono classico di Uomini e Donne, è arrivata una segnalazione sulla tronista Mara Fasone. Secondo l’opinionista Gianni Sperti, la famiglia di Mara continuerebbe a frequentare l’ex fidanzato della tronista. Quest’ultima non ha negato, anzi, ha chiarito la situazione, esplicando ulteriori particolari. La conduttrice Maria De Filippi, poi, ha aggiunto che la famiglia di Mara Fasone non è felice della ...

Uomini e Donne registrazione - Teresa elimina Antonio? La tronista non ne può più : registrazione Uomini e Donne 8 novembre, Teresa è stufa di Antonio Dalle ultima registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni pubblicate dal sito Newsued.com apprendiamo che Teresa Langella non ne può proprio più di Antonio Moriconi. La tronista infatti è andata a un picnic con il suo bel corteggiatore e sembrava andare tutto benissimo, […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Teresa elimina Antonio? La tronista non ne può più ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 08/11 : Si parte riassumendo la vicenda Lorenzo-Giulia (qualcuno ha detto al tronista che la ragazza frequenta solo Uomini danarosi e non ha alcun interesse per lui ma solo per le telecamere) e poi con un filmato che ci mostra Lorenzo andare nel camerino da lei dopo la fine della puntata, ma ora la ragazza appare molto meno imperturbabile rispetto a quella di poco prima in studio: – non mi va di starti a sentire…buona serata! – e lui: — così ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia ha abbandonato? Tutta la verità sulla corteggiatrice : Perché Giulia Cavaglia non era a Uomini e Donne? Le anticipazioni In molti si stanno chiedendo se Giulia Cavaglia ha lasciato Uomini e Donne e se la sua storia con Lorenzo morirà ancor prima di nascere. La risposta possiamo darvela sin da subito perché sappiamo bene cosa sta succedendo e anche se la puntata di […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Cavaglia ha abbandonato? Tutta la verità sulla corteggiatrice proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - anticipazioni : Giulia Cavaglia assente in studio. Dietro c'è lo zampino di Maria De Filippi? : Ancora una volta a finire al centro delle polemiche del web è la corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Cavaglia . La ragazza, nella mattinata di oggi, giovedì 8 novembre, ha pubblicato una Instagram ...